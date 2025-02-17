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Украина заключила историческое соглашение с ОАЭ

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  • 17.02.2025, 17:50
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Украина заключила историческое соглашение с ОАЭ

Эмираты стали первой страной региона, с которой было заключено соглашение такого типа.

Украина заключила соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Такой документ максимально либерализует доступ почти всех украинских товаров на рынок этой страны Персидского залива, включая, в частности, услуги, инвестиции и цифровую торговлю, пишет «Обозреватель».

Как сообщили в Министерстве экономики, Украина впервые в истории заключила такое соглашение со страной Залива. Она может способствовать сохранению положительного сальдо торговли товарами (в 2023 году она составила $51,5 млн), а в средне- и долгосрочной перспективе может повлиять на смещение траектории развития реального ВВП на 0,1%.

В частности, после подписания соглашения будут значительно либерализованы торговля и инвестиции, а украинские товары получат полный доступ к рынку ОАЭ для 96,6% товарных линий. Кроме того, это открывает новые возможности для бизнеса, поскольку соглашение охватывает не только торговлю товарами, но и услуги, инвестиции и цифровую экономику. В частности, украинские компании получат:

• упрощенный доступ к рынкам ОАЭ и другим странам региона;

• предполагаемые условия торговли;

• устранение барьеров для экспорта и инвестирования.

Это позволит увеличить показатели украинского экспорта в ключевых секторах: металлургия, пищевая промышленность, в частности, мукомольное производство и производство масла. Также прогнозируется рост экспорта металлов и растительного масла.

ОАЭ уже сняли для Украины ограничения на долю иностранного капитала в 49%. Это позволит предпринимателям регистрировать компании с иностранным капиталом до 70%, а в отдельных секторах постепенно до 100% (в частности в сфере коммерческих услуг, строительства, образования, здравоохранения и бухгалтерского учета). В то же время, в свободных экономических зонах украинские компании смогут владеть бизнесом на 100%, что является важным шагом для развития украинского бизнеса в этом регионе.

Всеобъемлющее экономическое партнерство открывает новые возможности для цифровой торговли: отменены пошлины на цифровую и электронную передачу данных, включая электронный контент. Закреплены обязательства по цифровым платежам, защите персональных данных и созданию прозрачных правил для бизнеса, развивающего цифровую экономику и трансграничную торговлю.

Следует отметить, что к началу полномасштабного российского вторжения товарооборот между Украиной и ОАЭ составил $1,15 млрд. США. Из-за российской агрессии он снизился, но с каждым годом снова растет. За первые 11 месяцев прошлого года товарооборот между странами составил $415 млн (экспорт Украины в ОАЭ – $266,8 млн и импорт – $148,2 млн).

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