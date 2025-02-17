Как белорусам законно установить видеокамеры на своем участке 4 17.02.2025, 17:52

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Особых разрешений не требуется, но есть нюансы.

Самый доступный способ защитить свой дом — поставить на участке камеры видеонаблюдения. Но нужно ли получать для этого специальное разрешение? И есть ли правила установки? На эти вопросы участковый ответил «Пухавіцкім навінам»

Видеокамеры устанавливают для защиты собственного имущества. Но иногда то, что попадает под запись, становится предметом споров с соседями.

На самом деле видеонаблюдение на частной территории не требует никаких особых согласований или разрешений. Однако, если вы задумались о приобретении устройства, то стоит изучить статью 1 Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных».

Персональные данные — это любая информация, относящаяся к физическому лицу. Обработка персональных данных — любое действие или совокупность действий, совершаемые с персональными данными, включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление персональных данных. Нарушение прав других людей на защиту личной жизни запрещено статьей 28 Конституции Республики Беларусь. При этом даже если согласие соседей получено, вы не имеете права распространять информацию об их личной жизни без их разрешения.

Исходя из этого, необходимо получить письменное согласие всех жильцов вашего дома на запись, обработку и использование информации об их частной жизни. Также посмотрите, попадает ли в кадр общий двор с соседями или часть их территории. Если да, то их согласие тоже необходимо

Если на запись попадает территория за пределами участка (дорога, тротуар, пляж), тогда установите заметную информационную табличку о ведении видеонаблюдения. Вид и размер такой таблички не регламентирован.

В случае нарушения законодательства о защите персональных данных, виновник получит штраф в размере вплоть до 200 базовых величин (до 8400 белорусских рублей) или же будет нести уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

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