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Трогательное видео: футболист эмоционально отпраздновал свой гол в первой игре после остановки сердца

  • 17.02.2025, 18:04
Трогательное видео: футболист эмоционально отпраздновал свой гол в первой игре после остановки сердца
Набиль Бенталеб

В 2024-м едва не умер на поле.

В матче 22-го тура Лиги 1 «Лилль» на выезде победил «Ренн» со счетом — 2:0.

Опорный полузащитник французского «Лилля» Набиль Бенталеб стал героем этого поединка, пишет New Voice.

Дело в том, что в июне 2024-го во время тренировки Бенталеб потерял сознание на поле. Его спасли благодаря своевременному вмешательству врачей с дефибриллятором, которым пришлось ввести Набиля в искусственную кому. Он перенес остановку сердца.

С тех пор алжирский футболист мечтал возобновить карьеру, но в Федерации футбола Франции были против этого, беспокоясь о его здоровье. Однако, 14 февраля, после 8 месяцев усилий Набиль все-таки получил разрешение играть на профессиональном уровне.

А на 76-й минуте, при счете 0:0, Бенталеб вышел поле и уже на 80-й открыл счет в матче, забив свой первый гол с апреля 2023 года. Алжирец со слезами на глазах побежал на скамейку запасных, чтобы отпраздновать гол вместе со всей командой.

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