Трогательное видео: футболист эмоционально отпраздновал свой гол в первой игре после остановки сердца
- 17.02.2025, 18:04
В 2024-м едва не умер на поле.
В матче 22-го тура Лиги 1 «Лилль» на выезде победил «Ренн» со счетом — 2:0.
Опорный полузащитник французского «Лилля» Набиль Бенталеб стал героем этого поединка, пишет New Voice.
Дело в том, что в июне 2024-го во время тренировки Бенталеб потерял сознание на поле. Его спасли благодаря своевременному вмешательству врачей с дефибриллятором, которым пришлось ввести Набиля в искусственную кому. Он перенес остановку сердца.
С тех пор алжирский футболист мечтал возобновить карьеру, но в Федерации футбола Франции были против этого, беспокоясь о его здоровье. Однако, 14 февраля, после 8 месяцев усилий Набиль все-таки получил разрешение играть на профессиональном уровне.
А на 76-й минуте, при счете 0:0, Бенталеб вышел поле и уже на 80-й открыл счет в матче, забив свой первый гол с апреля 2023 года. Алжирец со слезами на глазах побежал на скамейку запасных, чтобы отпраздновать гол вместе со всей командой.
𝗩𝗢𝗜𝗟𝗔̀ 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗤𝗨𝗢𝗜 𝗢𝗡 𝗔𝗜𝗠𝗘 𝗟𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗧 ! 😍✨— Actu Foot (@ActuFoot_) February 16, 2025
Le but de Nabil Bentaleb 🇩🇿 pour son retour à la compétition, 8 mois après son arrêt cardiaque. 🤩
Magnifique. 🥹
🎥 @Ligue1pic.twitter.com/q9AruFRIkD