Белорус рассказал, как менялась его зарплата на протяжении карьеры в IT
- 17.02.2025, 18:14
Рост в 10 раз за 10 лет.
Белорусский разработчик Иван работает в IT больше 10 лет. Начинал как C#-разработчик и фуллстак, а примерно шесть лет назад переключился на бэкенд- и дата-инжиниринг. За это время его зарплата увеличилась в десять раз. Изданию devby он подробно рассказал, сколько зарабатывал на протяжении своей карьеры.
Все суммы в материале указаны на руки в месяц.
Белорусский аутсорс: от 700 до 2100 долларов, проработал более трех лет
Моя первая работа в IT была в белорусском аутсорсе среднего размера. Некоторое время работал над внутренними проектами, затем — над несколькими небольшими проектами для заказчиков.
Обычно проект длился 6−12 месяцев, было очень много разнообразных задач. Я получил отличный опыт работы с разными технологиями. В компании хорошо выстроена система измерения эффективности, зарплату автоматически пересматривали каждые шесть месяцев.
Младшие специалисты должны были показывать стабильную производительность и быстро учиться. У меня это получалось хорошо, поэтому каждые полгода я стабильно получал повышение на 300−400 долларов. Атмосфера в компании была отличная, но я решил, что мне нужно получить опыт работы в продуктовой компании.
Уходил оттуда с зарплатой, увеличенной в три раза по сравнению с начальной, — на руки выходило 2100 долларов в месяц. В общей сложности я проработал там три года.
Геймдев-студия: 2900 долларов, проработал чуть больше двух лет
Из аутсорса я перешел в геймдев-студию. Сначала занимался фронтендом для игр, затем перешел на бэкенд — и там же остался. Наставлял джуниоров, активно обсуждал архитектуру проекта. Это был крутой опыт.
Официально зарплаты пересматривали раз в год. Обычно поднимали на те же 300−400 долларов. Поэтому в этой компании рост зарплаты сильно замедлился.
Именно здесь я попробовал поднять зарплату через контроффер (от англ. counteroffer — ответное предложение, контрпредложение. — Прим. ред.). Просто пришел к менеджеру и сказал: «Меня зовут в другую компанию, но мне здесь очень нравится. Можем что-то с этим сделать?»
Договорились на повышение через пару месяцев.
Европейский стартап-единорог: 3500 долларов, проработал два года
В 2020 году для меня было важно получить переезд в Европу, поэтому я особо не торговался по зарплате. Мне казалось, что тут действуют те же правила, что и в Беларуси. Но в Европе очень ценятся инициативность и умение улучшать сервис. Например, если разработчик придумал, как сервис будет собирать логи — он молодец. А если придумал, как это масштабировать на всю компанию и расписал архитектуру проекта — еще больший молодец.
Зарплату в стартапе пересматривали раз в год, повышали на сумму даже меньше инфляции — всего на 3−7%. Более надежный способ увеличить доход — повышение до «сеньора» или «стафа». Для этого нужно полгода показывать результат на уровень выше.
В этой компании мы получали только базовую зарплату и опционы. Но фирма еще не публичная, поэтому сложно сказать, сколько они стоят и когда их можно будет превратить в реальные деньги.
Работа была очень интересной, я получил разнообразный опыт. Мы делали продукт, которым пользовалось очень много людей. Было ощущение, что занимаюсь важным делом. Но в какой-то момент я решил попробовать себя в bigtech (это технологические компании, которые строят свои экосистемы. — Прим. ред.).
Европейский офис BigTech-компании: зарплата около 7000 евро, работаю более двух лет
Это уже моя вторая работа в Евросоюзе. Поэтому на собеседовании я постарался выжать максимум — вел переговоры за каждую позицию. В итоге удалось увеличить все, причем некоторые вещи значительно. Например, sign-in бонус поднял в три раза.
Компенсация состоит из базовой зарплаты, sign-in бонуса, стоков (дают в начале, вестинг (схема получения акций компании в зависимости от проработанного в ней времени. — Прим. ред.) — 4 года). Также есть ежегодные бонусы (начисляются раз в год, составляют 0−40% от базового месячного оклада у сеньора).
В работе снова важны влияние на сервис, возможность самостоятельно вести проекты, инициативность и заметность.
Перформанс часто оценивают по бизнес-показателям, не всегда учитывая технические аспекты. Например, если разработчик за полгода выпустил сервис, который решает бизнес-проблему, — он молодец и получает максимальный бонус в этом году.
А то, что технически он сделан так, что на поддержку постоянно нужно пять человек, чтобы все не развалилось, никого не волнует. Да и эти пять человек не создают «бизнес-импакт» для компании, поэтому их бонусы будут минимальными.
Зарплату пересматривают раз в год, но повышают буквально на 3−4%. Повышение не зависит от перформанса. Карьерный рост увеличивает базовую зарплату незначительно, но при этом растет ежегодный бонус.
Что дальше?
Это философский вопрос, над которым я много думаю. Если бы нашелся проект, который меня вдохновил бы, я бы ушел буквально сегодня. Я хотел попасть в bigtech ради уникального опыта и строчки в CV. Цель уже выполнена.
Да, не так много компаний предлагают аналогичную зарплату. Но деньги — не главное. Я готов ради интересного и вдохновляющего проекта согласиться на зарплату на 10−15% ниже.
В любом случае, больше не получится так быстро расти в доходе, как в начале своей карьеры.
Как белорусам продавать себя на международном IT-рынке
Сейчас на IT-рынке очень важно уметь себя правильно подать. В белорусской культуре это не особо принято — мы привыкли быть скромными. Например, мой отец, когда дарит подарки, всегда извиняется. Думаю, даже если бы он подарил квартиру, то извинился, что не четырехкомнатную.
Но есть культуры, где принято себя нахваливать. И у таких людей часто есть преимущество.
Поэтому важно сконцентрироваться на своих сильных сторонах и позитивных достижениях. Не нужно говорить:
«У меня всего два года опыта с Python, а вы требуете три». Лучше расскажите, какие интересные, сложные и разнообразные задачи вы решали с помощью Python.
Многие компании сразу закладывают в оффер возможность торга. Поэтому спрашивайте: «А можно больше?» И высока вероятность, что вам добавят 5−10% без дополнительных аргументов. И вряд ли оффер отзовут только за этот вопрос. Поэтому всегда стоит пытаться договариваться.
Стоит ли часто менять работу, чтобы повышать зарплату? Это эффективный инструмент для быстрого роста дохода, особенно в начале карьеры. Но слишком частая смена работы может испортить CV в глазах некоторых работодателей.
Например, в Databricks меня даже не позвали на собеседование, потому что они ожидали более долгого опыта работы на одном месте для специалиста моего уровня.