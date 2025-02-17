Российские пропагандисты массово «переобулись» из-за Украины 3 17.02.2025, 18:21

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Владимир Соловьев

Пользователи соцсетей смеются над такой синхронной «сменой курса».

Российская пропаганда вновь «переобулась», мгновенно изменив позицию на прямо противоположную, как только поступил новый сигнал из Кремля. Главные российские z-пропагандисты, включая Соловьева и Киселева, начали выступать за активные переговоры с целью завершить войну с Украиной. Ситуация выглядит максимально комично, поскольку ещё неделю назад все они пропагандировали готовность воевать «до победного конца».

Однако конец их потуг наступил неожиданно быстро, пишет «Диалог.UA».

Еще недавно ведущие пропагандистских шоу на российском телевидении хором твердили, что переговоры с Украиной – это «капитуляция» и «надо воевать до победного конца». Но теперь, после звонка Дональда Трампа Путину, тональность резко изменилась – переговоры стали «стратегически важными», а сам Трамп оказался «разумным государственным деятелем».

На этом фоне особенно комично выглядят метания Владимира Соловьева. Человек, который еще вчера требовал «стереть с лица земли Одессу, Харьков и Николаев», теперь с умным видом рассуждает о необходимости «мирного диалога». В эфире своей передачи он с энтузиазмом транслирует речь американского политика Джея Ди Вэнса, который говорил о переговорах, и задается вопросом: «А что в этом такого? Мы же сами давно об этом говорили».

Не отстает и Дмитрий Киселев, который всегда славился своими грозными заявлениями. Еще недавно он угрожал превратить США в «радиоактивный пепел», а теперь вдруг восхищается «воспитанностью» Трампа и Путина. В последнем выпуске «Вестей недели» он объявил, что диалог был «взаимно уважительным» и «Запад в оцепенении от простого нормального разговора двух вежливых людей».

Неожиданно заговорил о дипломатии и идеолог «русского мира» Александр Дугин. Человек, который еще год назад заявлял, что «любой мир для России был бы позором и капитуляцией», теперь уверяет, якобы переговоры Путина с Трампом без участия Украины и ЕС – это «прорыв».

Но особенно смешно выглядит тишина Дмитрия Медведева. Бывший президент, а ныне главный «ястреб» кремлевского «Телеграма» вдруг с 12 февраля не написал ни слова. Этот человек, который ежедневно грозился ядерными ударами, внезапно оказался не готов комментировать переговоры Трампа с Путиным.

Пользователи соцсетей смеются над такой синхронной «сменой курса».

«Типичная ситуация для сервильной России: живут по команде, готовы хоть по три раза в день менять мнение, лишь бы получать зарплату из Кремля», – пишут комментаторы.

Как шутит российский писатель Дмитрий Быков, теперь Трамп станет главным героем российских новостей, ведь «собственных популярных политиков у них нет – показывать просто некого».

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