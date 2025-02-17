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Apple представит самый бюджетный iPhone 16E уже на этой неделе

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  • 17.02.2025, 18:48
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Apple представит самый бюджетный iPhone 16E уже на этой неделе

Он будет на 300 долларов дешевле базовой конфигурации iPhone 16.

Предстоящий бюджетный iPhone от Apple не будет называться iPhone SE 4 – пишет Марк Гурман из Bloomberg. По словам журналиста, компания назовет устройство iPhone 16E.

Гурман вспомнил недавний анонс Тима Кука о презентации нового гаджета 19 февраля, в котором руководитель Apple намекнул на дебют «нового члена семьи». Эта формулировка подразумевает, что компания планирует позиционировать смартфон как новое дополнение к линейке, а не как продолжение серии SE.

Первым этой новостью поделился инсайдер Majin Bu еще в январе. Что касается названия, то оно у iPhone 16E напоминает подход Google, которая выпускает свои недорогие смартфоны Pixel серии «А» через пару месяцев после выпуска флагманских моделей.

Судя по утечкам, Apple выпустит девайс в дизайне iPhone 14 без кнопки Home, с 6,06-дюймовым OLED-экраном и Face ID. В верхней части у телефона будет «челка» вместо функционального выреза Dynamic Island, как у iPhone 16.

А вот внутри бюджетный iPhone будет повторять iPhone 16 – слухи указывают на фирменный чип A18 и 8 ГБайт оперативной памяти, которые поддерживают Apple Intelligence. Макеты также подтверждают наличие одинарной камеры, скорее всего 48 МП, разъема USB-C и кнопки Action Button.

Если слухи подтвердятся, ребрендинг ознаменует конец линейки iPhone SE, впервые представленной Apple в 2016 году. Также iPhone навсегда лишится культовой кнопки «Домой», которая была с нами 18 лет.

Презентация нового iPhone ожидается в среду, 19 февраля, предварительные заказы, скорее всего, начнут приниматься вскоре после этого. Ожидаемая цена – 499 долларов, что на 300 долларов дешевле, чем самый доступный iPhone 16.

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