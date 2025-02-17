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Алексей Гончаренко: Может идти речь о выводе российских войск из Беларуси

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  • 17.02.2025, 18:55
  • 7,812
Алексей Гончаренко: Может идти речь о выводе российских войск из Беларуси
Алексей Гончаренко

Запад должен занять жесткую линию.

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно вернул в повестку дня Беларусь. Украинский лидер заявил, что «Восточная граница Украины и Беларуси должна стать линией безопасности Европы». Также Зеленский сказал, что с территории нашей страны может быть начата агрессия против страны Балтии и Польши.

Почему президент Украины поднимает тему Беларуси? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому народному депутату, главе межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексею Гончаренко:

— Думаю, чтобы показать все исходящие от России угрозы и усилить напряжение. Ведь на самом деле от Беларуси исходит угроза. Путин делает из нее плацдарм для своих агрессивных действий в отношении Европы. Здесь Зеленский абсолютно прав.

— Может ли на переговорах подниматься вопрос Беларуси? К примеру, может ли рассматриваться вариант демилитаризации Беларуси?

— Очевидно, что уже идут какие-то переговоры по Беларуси. Здесь стоит отметить, что если будет какое-то снятие санкций с режима Лукашенко, то это плохая история.

Что касается демилитаризации, то есть слухи, что американцы в части снижения напряжения в мире (Трамп говорил о разоружении, демилитаризации, уменьшении военных бюджетов и прочем) могут уменьшить свое военное присутствие в Европе. В свою очередь Россия уменьшит (формально — отменит) свое присутствие в Беларуси.

На самом деле это абсолютно пустое, потому что Беларусь подконтрольна России, и это все будет абсолютно формальным.

Смотрите, не хочу обидеть, но Трамп вообще не видит Беларусь как какую-то отдельную часть игры. Для него это придаток к Путину, к РФ. Я сторонник жесткой линии в отношении Путина, а значит и всех его заместителей — лукашенок и прочих. Только жесткая линия.

Но, похоже, что будет совершена попытка пойти совершенно в другом направлении и договориться с Путиным. Получится или нет — я не знаю. Скоро узнаем.

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