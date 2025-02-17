Белорусский футболист Илья Шкурин перейдет в варшавскую «Легию»
- 17.02.2025, 19:07
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Трансфер обойдется в 1,5 миллиона евро.
25-летний белорусский форвард «Стали» из польского города Мелец Илья Шкурин в ближайшие дни перейдет в варшавскую «Легию».
Как сообщает meczyki.pl, 19 февраля нападающий пройдет медосмотр, после этого заключит контракт.
Трудовое соглашение будет рассчитано до июня 2028 года.
Трансфер обойдется в 1,5 миллиона евро.
«Легия» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.
В 20 матчах сезона Шкурин забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.