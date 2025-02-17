Белорусский футболист Илья Шкурин перейдет в варшавскую «Легию» 17.02.2025, 19:07

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Илья Шкурин

Трансфер обойдется в 1,5 миллиона евро.

25-летний белорусский форвард «Стали» из польского города Мелец Илья Шкурин в ближайшие дни перейдет в варшавскую «Легию».

Как сообщает meczyki.pl, 19 февраля нападающий пройдет медосмотр, после этого заключит контракт.

Трудовое соглашение будет рассчитано до июня 2028 года.

Трансфер обойдется в 1,5 миллиона евро.

«Легия» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.

В 20 матчах сезона Шкурин забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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