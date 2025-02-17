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Германия передала Украине новый пакет помощи

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  • 17.02.2025, 19:23
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Германия передала Украине новый пакет помощи

Киев получит ракеты к IRIS-T, снаряды и гаубицы.

Правительство Германии в понедельник, 17 февраля, обновило перечень переданной Украине военной помощи, предоставив технику, беспилотники и боеприпасы к различным системам.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В частности, в пакет вошли 56 бронемашин MRAP, боеприпасы к танкам Leopard 1 и БМП Marder.

Кроме того, немецкое правительство отчиталось о передаче 282 000 боеприпасов для самоходных зенитных установок, боеприпасов к установкам Gepard, а также ракет к системам ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS.

Также в рамках финансируемого совместно с Норвегией и Данией проекта передали еще четыре гаубицы Zuzana 2.

Кроме того, Германия передала 50 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тыс. – калибра 122 мм.

Немецкое правительство также сообщило о передаче 300 ударных беспилотников HF-1, 51 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 245 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 29 разведывательных беспилотников Songbird и 14 разведывательных беспилотников Hornet XR.

Кроме того Германия передала технику для разминирования, более 600 лазерных дальномеров и машины для пограничников.

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