Германия передала Украине новый пакет помощи

Германия передала Украине новый пакет помощи2
- 17.02.2025, 19:23
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Киев получит ракеты к IRIS-T, снаряды и гаубицы.
Правительство Германии в понедельник, 17 февраля, обновило перечень переданной Украине военной помощи, предоставив технику, беспилотники и боеприпасы к различным системам.
Об этом сообщает «Европейская правда».
В частности, в пакет вошли 56 бронемашин MRAP, боеприпасы к танкам Leopard 1 и БМП Marder.
Кроме того, немецкое правительство отчиталось о передаче 282 000 боеприпасов для самоходных зенитных установок, боеприпасов к установкам Gepard, а также ракет к системам ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS.
Также в рамках финансируемого совместно с Норвегией и Данией проекта передали еще четыре гаубицы Zuzana 2.
Кроме того, Германия передала 50 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тыс. – калибра 122 мм.
Немецкое правительство также сообщило о передаче 300 ударных беспилотников HF-1, 51 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 245 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 29 разведывательных беспилотников Songbird и 14 разведывательных беспилотников Hornet XR.
Кроме того Германия передала технику для разминирования, более 600 лазерных дальномеров и машины для пограничников.