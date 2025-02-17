Умер глава староверов-поморцев Беларуси Петр Орлов 1 17.02.2025, 19:41

1,336

Настоятель Успенской старообрядческой церкви в Полоцке скончался на 90-м году жизни.

13 февраля 2025 года на 90-м году жизни не стало Петра Орлова, настоятеля Успенской старообрядческой церкви в Полоцке, сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю!»

В детстве отец Петр был узником гитлеровского концлагеря. В советские годы он служил моряком заграничного плавания, а затем работал инженером на нефтепроводе «Дружба». Позднее же полностью посвятил себя духовной жизни. Месяц назад ушла из жизни его жена, с которой он прожил 70 лет.

Петр Орлов ранее был председателем Центрального совета Древлеправославной Поморской церкви в Беларуси. Однако в 2019 году он подал прошение об отставке, уступив должность председателю Александру Белову.

Определить точное количество староверов-поморцев в Беларуси сегодня сложно: их ресурсы разрознены. В некоторых источниках, однако, говорится о 40 приходах, большинство из которых находится на территории Витебской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com