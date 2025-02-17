Умер глава староверов-поморцев Беларуси Петр Орлов

Умер глава староверов-поморцев Беларуси Петр Орлов1
- 17.02.2025, 19:41
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Настоятель Успенской старообрядческой церкви в Полоцке скончался на 90-м году жизни.
13 февраля 2025 года на 90-м году жизни не стало Петра Орлова, настоятеля Успенской старообрядческой церкви в Полоцке, сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю!»
В детстве отец Петр был узником гитлеровского концлагеря. В советские годы он служил моряком заграничного плавания, а затем работал инженером на нефтепроводе «Дружба». Позднее же полностью посвятил себя духовной жизни. Месяц назад ушла из жизни его жена, с которой он прожил 70 лет.
Петр Орлов ранее был председателем Центрального совета Древлеправославной Поморской церкви в Беларуси. Однако в 2019 году он подал прошение об отставке, уступив должность председателю Александру Белову.
Определить точное количество староверов-поморцев в Беларуси сегодня сложно: их ресурсы разрознены. В некоторых источниках, однако, говорится о 40 приходах, большинство из которых находится на территории Витебской области.