В России надулся рекордный за два десятилетия «пузырь» денежной массы 1 17.02.2025, 20:00

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50 триллионов «из воздуха».

Рекордные со времен СССР расходы армию, раздача денег контрактникам на войне и триллионные вливания в мегапроекты Кремля надули в российской экономике «пузырь» денежной массы, которого она не видела с 2000-х гг, передает The Moscow Times.

По итогам 2024 года денежный агрегат М2, который включает наличные деньги в обращении и все средства на банковских счетах всех категорий клиентов, вырос на 19,2% и достиг 117,2 трлн рублей следует из статистики ЦБ РФ.

Годом ранее объем рублей в экономике увеличился на 19,4%, в 2022 году — на 24,4%, а накопленным итогом с начала войны в Украине — на 77%. Таких темпов роста денежной массы за сопоставимый период в России не было с 2009-11 гг. (тогда М2 «раздулся» на 86% за три года), а такого, чтобы денежная масса росла темпами около 20% или выше три года подряд, статистика Центробанка не фиксировала с 2000х. Для сравнения: в 2020-21 гг денежная масса росла на 13% в год, в 2015-19 гг — на 9-11%, то есть вдвое медленнее.

Денежную накачку вставшей на военные рельсы экономики принято сравнивать с инъекциями стероидов. Но от стероидов растут мышцы, а происходящее в российской экономике похоже на «бег под кокаином», говорит Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Peterson Institute for International Economics.

За три года рублевой массы в экономике стало больше на 51 триллион рублей, и в Центробанке тихо бьют тревогу. «За последние 25 лет не было ни одного эпизода такого роста за такой короткий промежуток времени», — жаловался в декабре директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Гаган.

Из новой рублевой массы почти две трети — 31,1 трлн рублей — осело «на руках» у российских граждан, следует из статистики ЦБ. Еще на 15 трлн рублей «разбогатели» компании.

Однако товаров под дополнительные рубли в экономике не появилось. Объемы импорта ($294 млрд в год) остаются ниже довоенного 2021 года ($301 млрд), а собственное производство ширпортреба идет со скрипом. Хотя Росстат отчитался о росте промышленности на 4,6% в прошлом году и 4,3% в 2023-м, эти цифры полностью обеспечены военно-промышленным комплексом, тогда как гражданские отрасли стагнируют последние полтора года, отмечают эксперты ЦМАКП.

ЦБ пытается сдержать лавину не обеспеченных товарами рублей, повышая процентную ставку. Это «запирает излишки рублевой массы на счетах банков», объясняет ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин. Пока ставки высокие, люди хранят деньги на депозитах, продолжает он, а в противном случае избыток рублей хлынет на потребительский рынок, где уже стремительно разгоняется инфляция. Хотя ставка Центробанка достигла рекордного за два десятилетия уровня в 21% годовых, темпы роста цен в прошлом году ускорились с 7,4% до 9,5%, а на середину февраля 2025 года достигли 10%.

Главным источником дополнительных рублей в экономике стали сами банки: за три года, по данным ЦБ, они выдали 50 трлн рублей новых кредитов, нарастив кредитных портфель в рублях до 107,5 трлн. Из этой суммы 36 трлн рублей ушло в корпоративное кредитование, из которого две трети на льготных условиях досталось связанным с войной отраслям, оценивал ранее Крейг Кеннеди, инвестбанкир, в прошлом занимавший пост зампреда совета директоров Bank of America Merrill Lynch. По сути, полагает Кеннеди, это дополнительный, «теневой военный бюджет» размером 25 трлн рублей, который был брошен на финансирование предприятий ВПК, в три смены штампующих танки и снаряды для армии в Украине.

Выдача займов неплатежепособным предприятиям ВПК создает «предпосылки для системного кредитного кризиса» в России», считает Кеннеди: в конечном итоге государству, возможно, придется спасать как сами оборонные заводы, так и банки, которые их кредитовали.

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