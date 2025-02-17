закрыть
17 февраля 2025, понедельник, 20:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске продают стильный экодом

  • 17.02.2025, 20:06
В Минске продают стильный экодом

Как выглядит и сколько стоит.

В Минске в переулке Столичный выставили на продажу экодом. Как указано в объявлении, он «построен полностью из природных материалов». Стоимость недвижимости — почти 3,7 млн рублей. «Зеркало» показывает, как выглядит это жилье.

Общая площадь строения — 588,9 квадратного метра, а жилая — 325,2. Кухня занимает 52,8 «квадрата».

Как сообщается в объявлении, в доме три уровня.

Он был возведен в 2013 году. Стены бревенчатые. Отопление на газу, канализация местная.

Есть центральный водопровод. Площадь участка — 12 соток.

В доме среди прочего есть бассейн, а также парилка.

Стоимость жилья — 3 687 529 рублей, или 1 130 000 долларов. Но возможен торг.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип