В Минске продают стильный экодом
- 17.02.2025, 20:06
Как выглядит и сколько стоит.
В Минске в переулке Столичный выставили на продажу экодом. Как указано в объявлении, он «построен полностью из природных материалов». Стоимость недвижимости — почти 3,7 млн рублей. «Зеркало» показывает, как выглядит это жилье.
Общая площадь строения — 588,9 квадратного метра, а жилая — 325,2. Кухня занимает 52,8 «квадрата».
Как сообщается в объявлении, в доме три уровня.
Он был возведен в 2013 году. Стены бревенчатые. Отопление на газу, канализация местная.
Есть центральный водопровод. Площадь участка — 12 соток.
В доме среди прочего есть бассейн, а также парилка.
Стоимость жилья — 3 687 529 рублей, или 1 130 000 долларов. Но возможен торг.