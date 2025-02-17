В Минске продают стильный экодом 17.02.2025, 20:06

Как выглядит и сколько стоит.

В Минске в переулке Столичный выставили на продажу экодом. Как указано в объявлении, он «построен полностью из природных материалов». Стоимость недвижимости — почти 3,7 млн рублей. «Зеркало» показывает, как выглядит это жилье.

Общая площадь строения — 588,9 квадратного метра, а жилая — 325,2. Кухня занимает 52,8 «квадрата».

Как сообщается в объявлении, в доме три уровня.

Он был возведен в 2013 году. Стены бревенчатые. Отопление на газу, канализация местная.

Есть центральный водопровод. Площадь участка — 12 соток.

В доме среди прочего есть бассейн, а также парилка.

Стоимость жилья — 3 687 529 рублей, или 1 130 000 долларов. Но возможен торг.

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