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Келлог: Никто не будет навязывать Украине мирное соглашение

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  • 17.02.2025, 20:12
Келлог: Никто не будет навязывать Украине мирное соглашение
Кит Келлог

Решение будут принимать Зеленский и народ Украины.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что никто не будет навязывать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение.

Об этом сообщает Sky News.

Выступая перед журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Келлог заявил, что никто не будет навязывать Зеленскому мирное соглашение, и что этот вопрос будет решаться вместе с Украиной.

«Он и народ Украины примут это решение», - сказал Келлог.

По его словам, США выслушают «пункты обсуждения» от каждого. При этом он отметил, что его работа заключается в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

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