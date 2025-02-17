Келлог: Никто не будет навязывать Украине мирное соглашение

Келлог: Никто не будет навязывать Украине мирное соглашение1
- 17.02.2025, 20:12
Решение будут принимать Зеленский и народ Украины.
Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что никто не будет навязывать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение.
Об этом сообщает Sky News.
Выступая перед журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Келлог заявил, что никто не будет навязывать Зеленскому мирное соглашение, и что этот вопрос будет решаться вместе с Украиной.
«Он и народ Украины примут это решение», - сказал Келлог.
По его словам, США выслушают «пункты обсуждения» от каждого. При этом он отметил, что его работа заключается в обеспечении гарантий безопасности для Украины.