В Беларуси в продаже появился новый седан 11 17.02.2025, 20:40

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Какие характеристики у авто и сколько стоит?

В Беларуси начали продавать бизнес-седан Lada Aura. Есть две комплектации авто — Premier и Status. Стоимость — от 91,9 тысячи и 98,9 тысячи рублей соответственно.

Авто оснащено мотором на 1,8 л мощностью 122 л. с. и автоматической трансмиссией. Заявленный расход топлива — 7,8 литра на 100 км.

Бизнес-седан выпускают в двух комплектациях — Premier и Status. Стартовая версия — Premier, цена на нее начинается от 91 900 рублей. В перечень ее оснащения входит светодиодная оптика, четыре подушки безопасности, система курсовой устойчивости, система контроля слепых зон, передний и задний парктроники, обогрев рулевого колеса, передних сидений и подушки заднего дивана, кондиционер, круиз-контроль, мультимедиа Lada Enjoy с семидюймовым экраном.

В версии Status (стоимость — от 98 900 рублей) салон отделан натуральной кожей, дополнительно предусмотрены накладные подушки на задних подголовниках, а подогрев заднего сиденья также включает в себя и подогрев спинки кресла. Для Lada Aura в версии Status можно выбрать черную или двухцветную отделку панели приборов и руля. Также эта версия отличается топовой мультимедийной системой: в ней установлена Lada Enjoy Vision Pro с десятидюймовым планшетом, восемью динамиками и сервисами «Яндекс Авто».

Напомним, в январе в Беларуси бренд Geely перестал быть лидером по продажам новых авто, на второе место его отодвинула российская LADA. В прошлом месяце было реализовано 1706 авто этой российской марки — почти 40% от всех продаж.

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