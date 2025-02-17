ВСУ уничтожили почти 1000 единиц техники россиян за прошедшую неделю 17.02.2025, 21:01

1,294

Видео.

За прошедшую неделю (с 11 по 17 февраля) потери оккупантов в автомобильной технике составили 967 единиц.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Почти тысяча транспортных средств с боеприпасами, горючим, провизией и т.д. не доехали до российских позиций. Кроме того, наши воины только за неделю обезвредили 88 вражеских танков и 250 бронемашин. Спасибо нашим защитникам за точную и профессиональную работу!» - написал Сырский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com