ВСУ уничтожили почти 1000 единиц техники россиян за прошедшую неделю
- 17.02.2025, 21:01
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За прошедшую неделю (с 11 по 17 февраля) потери оккупантов в автомобильной технике составили 967 единиц.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Почти тысяча транспортных средств с боеприпасами, горючим, провизией и т.д. не доехали до российских позиций. Кроме того, наши воины только за неделю обезвредили 88 вражеских танков и 250 бронемашин. Спасибо нашим защитникам за точную и профессиональную работу!» - написал Сырский.