В двигатель самолета Belavia попала птица

В двигатель самолета Belavia попала птица2
- 17.02.2025, 21:03
- 2,808
Инцидент случился на маршруте Москва – Брест.
Ряд рейсов авиакомпании Belavia 17 февраля задерживается на несколько часов, сообщили в ее пресс-службе.
Причиной стало то, что при заходе на посадку в двигатель одного из самолетов попала птица. Речь идет о рейсе B2–912 Москва – Брест.
Embraer 175 не получил видимых повреждений и приземлился благополучно. Но все-таки в целях безопасности было решено заменить воздушное судно.
Так, вместо него выпустили Boeing 737. Из-за этого пришлось корректировать расписание.
В итоге рейсы B2–913 (Брест – Москва), B2–914 (Москва – Гомель), B2–915 (Гомель – Москва), B2–916 (Москва – Минск) задерживаются более чем на четыре часа.
Belavia принесла пассажирам искренние извинения за сложившуюся ситуацию.