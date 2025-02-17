В двигатель самолета Belavia попала птица 2 17.02.2025, 21:03

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Инцидент случился на маршруте Москва – Брест.

Ряд рейсов авиакомпании Belavia 17 февраля задерживается на несколько часов, сообщили в ее пресс-службе.

Причиной стало то, что при заходе на посадку в двигатель одного из самолетов попала птица. Речь идет о рейсе B2–912 Москва – Брест.

Embraer 175 не получил видимых повреждений и приземлился благополучно. Но все-таки в целях безопасности было решено заменить воздушное судно.

Так, вместо него выпустили Boeing 737. Из-за этого пришлось корректировать расписание.

В итоге рейсы B2–913 (Брест – Москва), B2–914 (Москва – Гомель), B2–915 (Гомель – Москва), B2–916 (Москва – Минск) задерживаются более чем на четыре часа.

Belavia принесла пассажирам искренние извинения за сложившуюся ситуацию.

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