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В Польше открыли совместный учебный центр НАТО и Украины

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  • 17.02.2025, 21:15
В Польше открыли совместный учебный центр НАТО и Украины

Инициатива призвана поддерживать ВСУ в их стремлении к полной совместимости с войсками НАТО.

Центр анализа, подготовки и образования НАТО-Украина (JATEC), расположенный в польском Быдгоще, был официально открыт в понедельник, 17 февраля.

Об этом сообщило Министерство обороны Польши.

В официальном открытии центра JATEC приняли участие министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринска, верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По словам Косиняка-Камыша, открытие JATEC – «это ощутимая поддержка для Украины, которая борется».

«Во-первых – поддержка Украины со стороны Запада, НАТО и всех союзников имеет решающее значение и последовательно осуществляется в течение почти трех лет войны. Во-вторых – это выражение дружественного подхода к совместным действиям», – добавил он.

Решение о создании Центра анализа, подготовки и образования НАТО-Украина было принято в феврале 2024 года на заседании министров обороны стран Альянса и подтверждено на саммите в Вашингтоне в июле 2024-го.

JATEC, как совместная инициатива Украина-НАТО, призван поддерживать Вооруженные Силы Украины в их стремлении к полной совместимости с войсками НАТО и способствовать обмену опытом между двумя сторонами.

Командующим Центра является польский генерал Войцех Озга.

JATEC достиг начальной оперативной способности в январе 2025 года и полностью разовьет ее до конца этого года.

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