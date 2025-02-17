Азаренко на характере выиграла у Калининой на турнире в Дубае 6 17.02.2025, 21:21

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Виктория Азаренко

Теперь ее ждет главная соперница Соболенко.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно дебютировала на «тысячнике» WTA в Дубае.

Девушка в напряженном матче в трех сетах переиграла украинку Ангелину Калинину – 2:6, 7:6, 6:4. Соперницы провели на корте почти три часа.

Вика проявила несгибаемый характер, уступая по ходу второго сета 2:5. Она дважды «всухую» взяла свою подачу и выиграла брейк-пойнт 40:15. Тай-брейк остался за белоруской – 7:4.

В третьем сете Калинина вела 3:0 и 4:2, но Азаренко вновь справилась с давлением и довела встречу до победы.

Следующей соперницей белоруски станет экс первая ракетка планеты – полька Ига Свентек. Их битва состоится в среду, 19 февраля. Точное время станет известно позднее.

В обновленном рейтинге WTA Азаренко потеряла 4 строчки и занимает 34-е место среди лучших теннисисток планеты.

Ига Свентек сохранила 2-ю позицию, но потеряла много очков – 610. Это связано с защитой титула чемпионки турнира в Катаре. Там полька смогла дойти лишь до полуфинала.

Белоруска Арина Соболенко также принимает участие на турнире в Дубае. Она начнет его, как и Свентек, со стадии 1/16 финала.

Прямо сейчас Соболенко оторвалась от Иги Свентек в рейтинге WTA на 806 очков.

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