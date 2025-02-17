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«Как на параде пошла в лоб»

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  • 17.02.2025, 21:27
  • 2,856
«Как на параде пошла в лоб»

Разгром российской танковой колонны с флагами СССР в Курской области возмутил z-блогеров.

Неудачная атака российских танков под красными знаменами в Курской области вызвала негодование в провоенных российских соцсетях, пишет ВВС.

Кадры разгрома российской бронетанковой колонны в районе поселка Никольский к северу от оккупированной ВСУ Суджи появились в соцсетях в воскресенье 16 февраля.

«Сейчас просто ***** под Никольским творится. 155-я [бригада] колонной, **, под красными флагами, как на параде пошла в лоб на рой ******* [украинских] дронов по заминированной дороге!!! Вы не протирайте глаза, мы всё правильно написали — именно под красными флагами Победы и именно по минированной дороге», — пишет в телеграме «Северный канал».

На записи видно, как российские танки и бронетранспортеры с противодронными сетками движутся по заснеженному полю, подрываясь один за другим.

«Вначале скептически воспринял вот это сообщение. Затем уточнил у знакомых с мест и все подтвердили. Действительно, безумные деды заставили водрузить знамена Победы на технику, после чего отправили колонну прямо на минное поле под удары тысяч FPV-дронов в Курской области», — сообщил Z-блогер Alex Parker Returns.

«Часть машин была подбита и десант вынужденно спешился, отойдя обратно. Уцелевшая же часть колонны прошла чуть дальше, но им в итоге также не удалось значительно углубиться и техника была потеряна», — признает телеграм-канал «Военный осведомитель».

По данным z-блогеров, российской танковой атаке предшествовала северокорейская пехотная.

Согласно телеграм-каналу «Северный канал», план, возможно, состоял в том, «чтобы атаковать двумя волнами с паузой»: первая волна должна была вымотать украинскую оборону, а второй колонне 155-й бригады, по-видимому, было поручено пробить брешь с использованием северокорейских военных.

На кадрах видео заметно, как вместе с российской бронетехникой на снегу несет потери пехота.

И это далеко не первый подобный случай.

«Пару месяцев назад 810-я [бригада] точно так же поехала на мины под Погребками. Ну неужели те потери ничему никого не научили?» — возмущается «Северный канал».

Что рассказывают украинцы

По словам участника событий, украинского военного DroneBomber, ВСУ еще несколько дней назад знали, что 155-я российская бригада собирается пойти в наступление, но операция по каким-то причинам задержалась. А когда началась, оборона была во всеоружии.

«Командиры 155-й доложили, что пути не заминированы, так что можно спокойно продвигаться. Колонну прикрыли РЭБом, но он оказался ******* (плохим — Би-би-си). Работали мы и с помощью оптоволокна, и обычными FPV-дронами с некоторыми секретиками», — пишет он.

Как говорит украинский военный обозреватель Сергей Морфинов, очень эффективным оказался фактор инженерной подготовки к обороне — особенно минные заграждения, которые, по его сведениям, устанавливались в том числе дистанционно с помощью тяжелых беспилотников.

«Поэтому в соперничестве „бронетехника против дронов“ последние снова одержали победу. Это противостояние и дальше будет одной из ключевых тенденций современной войны и новейшей „гонкой вооружений“ для военных инженеров», — говорит Морфинов.

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