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Умер создатель шоколадной пасты Nutella Франческо Ривелла

  • 17.02.2025, 21:40
Умер создатель шоколадной пасты Nutella Франческо Ривелла
Франческо Ривелла

Ему было 97 лет.

Известный итальянский химик Франческо Ривелла, которого называли «отцом Nutella» за его работу над созданием всемирно известной пасты от Ferrero, умер в День святого Валентина в возрасте 97 лет, сообщила его семья в соцсетях. Внимание на пост обратил RTVI.

17 февраля в честь Ривеллы состоялись памятные мероприятия в его родном Пьемонте, где он проработал на Ferrero более четырех десятилетий. Химику приписывают заслугу в превращении бренда в международную сенсацию благодаря инновационным продуктам из шоколада.

Химик присоединился к Ferrero в 1952 году в возрасте 25 лет и начал свою карьеру с изучения сырья, используемого для производства различных продуктов. В то время кондитерский бренд существовал всего шесть лет и базировался в небольшом городке Альба на севере Италии. Два брата Ферреро, Пьетро и Джованни, выбрали экспериментальный подход к своей работе, начав со скромного внедрения инноваций в небольшой семейной кондитерской.

В течение следующих нескольких десятилетий бренд претерпел изменения: Ривелла занялся поиском новых ингредиентов и анализом вкусов, и Ferrero вывела на рынок многие из своих ныне известных брендов.

«Он был техническим менеджером, а позднее директором по фундаментальным исследованиям группы и оставался в Ferrero до выхода на пенсию в 1993 году», — пишет Il Messaggero.

Сегодня в группе Ferrero работают более 47 тысяч человек, а ее бренды продаются в более чем 170 странах. Бренд по-прежнему остается семейным предприятием, которым управляет уже третье поколение Ферреро.

Nutella состоит из семи ингредиентов, включая сахар, фундук, какао и молоко. Кроме того, в составе смеси есть пальмовое масло, поэтому экоактивисты часто обвиняют Ferrero в вырубке лесов, но компания настаивает, что использует только «устойчивое стопроцентно сертифицированное RSPO» пальмовое масло, которое «хранится отдельно от обычного пальмового масла на протяжении всей цепочки поставок».

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