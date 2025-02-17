Умер создатель шоколадной пасты Nutella Франческо Ривелла 17.02.2025, 21:40

Франческо Ривелла

Ему было 97 лет.

Известный итальянский химик Франческо Ривелла, которого называли «отцом Nutella» за его работу над созданием всемирно известной пасты от Ferrero, умер в День святого Валентина в возрасте 97 лет, сообщила его семья в соцсетях. Внимание на пост обратил RTVI.

17 февраля в честь Ривеллы состоялись памятные мероприятия в его родном Пьемонте, где он проработал на Ferrero более четырех десятилетий. Химику приписывают заслугу в превращении бренда в международную сенсацию благодаря инновационным продуктам из шоколада.

Химик присоединился к Ferrero в 1952 году в возрасте 25 лет и начал свою карьеру с изучения сырья, используемого для производства различных продуктов. В то время кондитерский бренд существовал всего шесть лет и базировался в небольшом городке Альба на севере Италии. Два брата Ферреро, Пьетро и Джованни, выбрали экспериментальный подход к своей работе, начав со скромного внедрения инноваций в небольшой семейной кондитерской.

В течение следующих нескольких десятилетий бренд претерпел изменения: Ривелла занялся поиском новых ингредиентов и анализом вкусов, и Ferrero вывела на рынок многие из своих ныне известных брендов.

«Он был техническим менеджером, а позднее директором по фундаментальным исследованиям группы и оставался в Ferrero до выхода на пенсию в 1993 году», — пишет Il Messaggero.

Сегодня в группе Ferrero работают более 47 тысяч человек, а ее бренды продаются в более чем 170 странах. Бренд по-прежнему остается семейным предприятием, которым управляет уже третье поколение Ферреро.

Nutella состоит из семи ингредиентов, включая сахар, фундук, какао и молоко. Кроме того, в составе смеси есть пальмовое масло, поэтому экоактивисты часто обвиняют Ferrero в вырубке лесов, но компания настаивает, что использует только «устойчивое стопроцентно сертифицированное RSPO» пальмовое масло, которое «хранится отдельно от обычного пальмового масла на протяжении всей цепочки поставок».

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