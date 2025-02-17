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Украинские бойцы ракетой из ПТРК Javelin уничтожили российский танк Т-90

  • 17.02.2025, 21:46
Украинские бойцы ракетой из ПТРК Javelin уничтожили российский танк Т-90

Видеофакт.

На Новопавловском направлении украинские военные ракетой из ПТРК Javelin уничтожили российский танк Т-90. Боевую работу зафиксировали на видео.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

«Родной» – под таким названием танк противника на днях шел на штурм украинских оборонительных позиций. Однако выстрелом из противотанкового ракетного комплекса Javelin вражеский панцерник не доехал до своей цели. Ракета «Святого Джевелина» остановила «лучший» танк «второй армии» мира», - говорится в сообщении.

Как отметили военные, позже бойцы из батальона беспилотных систем бригады дожгли вражеский танк. От него осталась только куча металлолома.

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