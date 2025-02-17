Украинские бойцы ракетой из ПТРК Javelin уничтожили российский танк Т-90 17.02.2025, 21:46

Видеофакт.

На Новопавловском направлении украинские военные ракетой из ПТРК Javelin уничтожили российский танк Т-90. Боевую работу зафиксировали на видео.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

«Родной» – под таким названием танк противника на днях шел на штурм украинских оборонительных позиций. Однако выстрелом из противотанкового ракетного комплекса Javelin вражеский панцерник не доехал до своей цели. Ракета «Святого Джевелина» остановила «лучший» танк «второй армии» мира», - говорится в сообщении.

Как отметили военные, позже бойцы из батальона беспилотных систем бригады дожгли вражеский танк. От него осталась только куча металлолома.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com