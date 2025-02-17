В Борисове на продажу выставили деревья 17.02.2025, 21:59

На аукцион растения попали как имущество предприятия-банкрота.

На сайте Центра промышленной оценки в разделе «аукционы» замечены необычные лоты – два «комплекта» великовозрастных деревьев, которые растут в Борисове по адресу улица улица Морозова, 87.

Первый лот – 78 растений – оценен в 28 170 рублей со старта торгов. В него вошли мелколистные липы, бальзамические тополя, повислые березы, два ясеня, одна яблоня, одна белая ива, а также кусты пузыреплодника калинолистного и снежноягодника белого. Второй состоит из семи насаждений: шести лип и пузыреплодника. Его стартовая цена составила 4 563 рубля. При этом на оба лота она уже снижена на 10% от первоначальной.

Любопытно, что продаются только сами растения, а не территория, на которой они произрастают. Что делать с такой покупкой, непонятно. Новому собственнику придется нести ответственность за зеленый уголок (в том числе, если какое-то дерево рухнет из-за ветра или по другим причинам), и не факт, что эти насаждения получится срубить на дрова или попробовать сделать из них пиломатериалы.

Ведь по Закону о растительном мире, если деревья и кустарники растут за пределами частных подворий или объектов, принадлежащих предприятиям и организациям, их вырубка без правоустанавливающих документов запрещена.

На аукцион растения попали, как имущество предприятия-банкрота. Там же оказались и некоторые постройки того же собственника по тому же адресу, например, водонапорная башня и подземные складские помещения. Про земельные участки, относящиеся к этой недвижимости, сказано, что на них предоставлено право постоянного пользования.

Сам аукцион уже завершился, желающих побороться за объекты растительного мира не нашлось. Однако, как указано на сайте, продавец может выставить лот на повторные торги.

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