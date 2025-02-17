На бутылках алкоголя могут появиться картинки, как на сигаретах

На бутылках алкоголя могут появиться картинки, как на сигаретах11
- 17.02.2025, 22:34
К этому призывает ВОЗ.
На бутылках с алкогольными напитками должны быть «четкие и заметные» предупреждения о риске онкологических заболеваний. К этому призывает Всемирная организация здравоохранения.
Ее последние исследования показывают, что люди недостаточно осведомлены о связи между алкоголем и раком.
ВОЗ и ранее выступала с такими рекомендациями, но прежде заявления не были категоричными, пишет Reuters.
Теперь же организация настаивает, что на этикетках спиртных напитков необходимо размещать предупреждения о том, что употребление алкоголя увеличивает риск развития рака. К текстовой части может добавляться изображение – в похожем стиле сейчас оформляют пачки сигарет.
Это необходимо для «максимального повышения осведомленности и предоставления потребителям четкой и точной информации для принятия осознанных решений о своем здоровье», заявляет ВОЗ.