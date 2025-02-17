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На бутылках алкоголя могут появиться картинки, как на сигаретах

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  • 17.02.2025, 22:34
На бутылках алкоголя могут появиться картинки, как на сигаретах

К этому призывает ВОЗ.

На бутылках с алкогольными напитками должны быть «четкие и заметные» предупреждения о риске онкологических заболеваний. К этому призывает Всемирная организация здравоохранения.

Ее последние исследования показывают, что люди недостаточно осведомлены о связи между алкоголем и раком.

ВОЗ и ранее выступала с такими рекомендациями, но прежде заявления не были категоричными, пишет Reuters.

Теперь же организация настаивает, что на этикетках спиртных напитков необходимо размещать предупреждения о том, что употребление алкоголя увеличивает риск развития рака. К текстовой части может добавляться изображение – в похожем стиле сейчас оформляют пачки сигарет.

Это необходимо для «максимального повышения осведомленности и предоставления потребителям четкой и точной информации для принятия осознанных решений о своем здоровье», заявляет ВОЗ.

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