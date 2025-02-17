Брестские таможенники нашли в автобусе 15 питонов 2 17.02.2025, 23:01

Их везли из Польши.

Брестские таможенники пресекли вторую попытку незаконно переместить в одном и том же рейсовом автобусе змей. Первый случай, как мы писали, произошел осенью 2024 года, тогда были изъяты изъяли 19 контрабандных змей из Польши, который водитель спрятал под ступеньками автобуса. Не так давно, как рассказали в Таможенном комитете Беларуси, случай повторился – с тем же самым автобусом, правда, водитель сменился.

17 февраля 2025 года таможенники направили на осмотр рейсовый автобус, который следовал из Польши в Беларусь через пункт пропуска «Брест». Осмотр проводился с применением инспекционно-досмотрового комплекса. В результате, на сканограмме были обнаружена довложения в полости автобуса.

«Открутив саморезы, удерживающие холодильник, таможенники извлекли из конструктивной ниши восемь пластиковых контейнеров с экзотическими змеями», - отметили специалисты. Как уже установлено, речь идет о 15 сетчатых питонах, длина взрослых особей может достигать 8 метров.

Нарушителем оказался водитель, гражданин Польши, в его отношении начат административный процесс.

Автобус тоже изъяли до решения суда, а питонов передали в Минский зоопарк, где уже поблагодарили сотрудников Брестской таможни за спасение жизней питонов и их передачу в надежные руки профессионалов.

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