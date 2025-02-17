Соболенко занимает лидирующую позицию в рейтинге WTA
- 17.02.2025, 23:16
Виктория Азаренко опустилась на четыре строчки.
WTA на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко осталась на первой позиции. Второе место у Иги Cвентек из Польши, третья строчка у американки Кори Гауфф.
Белоруска Виктория Азаренко занимает 34-е место.
Рейтинг WTA от 17 февраля:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 8966 очков
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8160
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6538
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5398
5 (5). Джессика Пегула (США) — 5076
6 (6). Мэдисон Киз (США) — 4680
7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4153
8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985
9 (9). Эмма Наварро (США) — 3649
10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3588…
34 (30). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1557