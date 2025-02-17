Соболенко занимает лидирующую позицию в рейтинге WTA 17.02.2025, 23:16

Арина Соболенко

Виктория Азаренко опустилась на четыре строчки.

WTA на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко осталась на первой позиции. Второе место у Иги Cвентек из Польши, третья строчка у американки Кори Гауфф.

Белоруска Виктория Азаренко занимает 34-е место.

Рейтинг WTA от 17 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 8966 очков

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8160

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6538

4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5398

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5076

6 (6). Мэдисон Киз (США) — 4680

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4153

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985

9 (9). Эмма Наварро (США) — 3649

10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3588…

34 (30). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1557

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com