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Соболенко занимает лидирующую позицию в рейтинге WTA

  • 17.02.2025, 23:16
Соболенко занимает лидирующую позицию в рейтинге WTA
Арина Соболенко

Виктория Азаренко опустилась на четыре строчки.

WTA на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко осталась на первой позиции. Второе место у Иги Cвентек из Польши, третья строчка у американки Кори Гауфф.

Белоруска Виктория Азаренко занимает 34-е место.

Рейтинг WTA от 17 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 8966 очков

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8160

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6538

4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5398

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5076

6 (6). Мэдисон Киз (США) — 4680

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4153

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985

9 (9). Эмма Наварро (США) — 3649

10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3588…

34 (30). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1557

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