Microsoft займется киберзащитой Польши
- 17.02.2025, 23:37
Корпорация инвестирует $700 млн.
Руководство Польши достигло договоренности о привлечении 2,8 млрд злотых ($700 млн) инвестиции от Microsoft на усиление кибербезопасности, развитие облачных технологий и искусственного интеллекта. Об этом пишет издание Wprost со ссылкой на результаты встречи премьер-министра Дональда Туска и президента Microsoft Брэда Смита.
Польша является одной из наиболее часто атакуемых стран в Европе киберпреступниками, которых поддерживают иностранные правительства. Сотрудничество Microsoft с Министерством национальной обороны направлено на разработку новых решений по защите от хакерских атак, особенно в контексте предстоящих президентских выборов в мае. В этом проекте будут использованы облачные вычисления, искусственный интеллект и квантовые технологии, отмечают в издании.
Часть инвестиций Microsoft будет направлена на расширение существующих центров обработки данных. В 2020-2023 годах Microsoft инвестировал $1 млрд в центры обработки данных в Польше. Теперь запускает вторую фазу проекта, которая завершиться к лету 2026 года, уточнил Брэд Смит.
Также Microsoft запустит образовательную программу, в рамках которой к концу 2025 года обучит один миллион поляков современным технологиям, включая искусственный интеллект и кибербезопасность. Поддержка предоставляется в первую очередь преподавателям, IT-специалистам и менеджерам, которые будут использовать эти технологии в своих отраслях.