Белорусского вратаря НХЛ раскритиковали за возвращение в Минск 18.02.2025, 4:18

Алексей Колосов

Хоккеист «Филадельфии» воспользовался паузой в НХЛ, за что схватил хейт от болельщиков и журналистов.

Голкипер «Филадельфии Флайерз» и национальной сборной Беларуси по хоккею Алексей Колосов столкнулся с непониманием болельщиков и журналистов.

Вратарь был замечен на домашнем матче минского «Динамо» против «Витязя» 13 февраля. При этом сезон Национальной хоккейной лиги на паузе из-за Турнира четырех наций.

Белорус воспользовался перерывом и прилетел в Беларусь на несколько дней. Сейчас он благополучно вернулся в Филадельфию, где готовится к играм в составе фарм-клуба АХЛ.

Американский журналист Александер Эпплярд удивился подобному решению спортсмена и не поддержал его.

«Знаю, что он вернулся в Беларусь. Но для меня очень странно, почему во время паузы Колосов не спущен в АХЛ. Он не играл в течение 17 дней. И отыграл меньше, чем семь полных матчей в последние два месяца», – написал журналист в социальной сети Х.

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