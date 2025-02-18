Казахстан и Венгрия согласовали поставки нефти через Украину
- 18.02.2025, 6:06
Стороны договорились о проведении тестовых поставок в 2025 году.
В Астане состоялась встреча между министром энергетики Казахстана Алмасадом Саткалиевым и министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. В ходе переговоров стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества в энергетической отрасли. Об этом сообщило Министерство энергетики Казахстана.
Так, особое внимание было уделено сотрудничеству в нефтяной и газовой сфере между компаниями КазМунайГаз и MOL Group.
Министры отметили важность эффективного освоения газоконденсатного месторождения Рожковское, в разработке которого принимают участие обе компании.
В то время как одним из ключевых аспектов переговоров стали вопросы поставки казахстанской нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба». Стороны договорились о проведении тестовых поставок в 2025 году.
Казахстан также проявил интерес к опыту Венгрии в производстве сухих градирен для атомных электростанций, в частности, к опыту компании MVM Group.