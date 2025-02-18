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ВСУ отразили штурм россиян на Покровском направлении

  • 18.02.2025, 2:32
ВСУ отразили штурм россиян на Покровском направлении

Видео.

Воины 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины отразили штурм россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воспользовавшись плохой погодой, противник активизировал действия на Покровском направлении. Россияне готовились и долго ждали удачного момента, поэтому начали штурмы в метель с самого утра.

Оккупанты увеличили пехотные группы до 5-7 человек и двигались к украинским позициям с разных направлений одновременно. Передвижение врага зафиксировала аэроразведка «Спартана», а экипажи БпЛА и артиллерия нанесли удары по вражеским целям.

Благодаря работе украинских воинов пехота противника была уничтожена еще на подходах к украинским позициям.

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