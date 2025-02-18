Неизвестные беспилотники атаковали российскую базу в Сирии

Неизвестные беспилотники атаковали российскую базу в Сирии10
- 18.02.2025, 8:03
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За атакой могут стоять группировки, связанные с новой властью в стране.
Ночью 18 февраля еще один военный объект России оказался под ударом беспилотников: на этот раз это была авиабаза Воздушно-космических сил РФ, действующая на территории Сирии.
За атакой, вероятно, могут стоять исламистские группировки, связанные с новой властью страны. Об этом сообщили росСМИ в Telegram-каналах.
«Беспилотники атаковали российскую авиабазу Хмеймим, расположенную на северо-западе Сирии. Работают системы ПВО», — говорится в сообщении.
На видео, которое распространяют паблики, можно увидеть активную работу системы противовоздушной обороны и падение обломков.
Другой российский Telegram-канал сообщил о том, кто, вероятно, может стоять за «террористической атакой» против военного объекта Воздушно-космических сил России на территории Сирии.
«На Российскую авиабазу Хмеймим совершено нападение террористов ХТШ (Хайят Тахрир аш-Шам», — пишут росСМИ.