ВСУ подожгли российскую нефтебазу в Белгородской области 1 18.02.2025, 8:10

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Это 16-й нефтеобъект за два неполных месяца.

Нефтебазу «Юттек» атаковали БПЛА в Белгородской области в ночь на пятницу, выяснила ASTRA.

Таким образом, за первые 2 месяца 2025 года в России атакованы как минимум 16 нефтеобъектов.

Беспилотники атаковали территорию нефтебазы «Юттек» в районном поселке Прохоровка в ночь на 14 февраля, сообщили источники ASTRA. Предварительно, повреждений и пострадавших нет. Ранее эту же нефтебазу атаковали в мае 2024 года — тогда, как сообщала ASTRA, повреждения получил резервуар с бензином.

Это уже 16 нефтеобъект, атакованный на территории РФ за первые 2 месяца 2025 года. Так, ранее, как сообщала ASTRA, были атакованы:

2. В Кропоткине Краснодарского края — НПС «Кропоткинская»

3. В Тверской области — дважды НПС «Андреаполь»

4. В Нижегородской области — нефтехимический завод «Сибур-Кстово»

5. В Смоленской области — нефтебаза «Роснефти»

6. В Волгограде — дважды нефтезавод «Лукойла»

7. В Калужской области — НПЗ «Первый завод»

8. В Краснодарском крае — Ильский НПЗ, 9. Афипский НПЗ и 10. нефтеперерабатывающий завод ООО «Славянск-ЭКО»

11. В Саратове — нефтеперерабатывающий завод

12. В Ростовской области — нефтеперекачивающая станция АО «Транснефть-Приволга»

13. В Волгоградской области — ЛПДС Андреяновская

14. Нефтебаза в Каменске Ростовской области

15. В Рязани — НПЗ

16. В Орловской области — НПЗ в городе Ливны.

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