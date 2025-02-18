ВСУ подожгли российскую нефтебазу в Белгородской области

ВСУ подожгли российскую нефтебазу в Белгородской области1
- 18.02.2025, 8:10
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Это 16-й нефтеобъект за два неполных месяца.
Нефтебазу «Юттек» атаковали БПЛА в Белгородской области в ночь на пятницу, выяснила ASTRA.
Таким образом, за первые 2 месяца 2025 года в России атакованы как минимум 16 нефтеобъектов.
Беспилотники атаковали территорию нефтебазы «Юттек» в районном поселке Прохоровка в ночь на 14 февраля, сообщили источники ASTRA. Предварительно, повреждений и пострадавших нет. Ранее эту же нефтебазу атаковали в мае 2024 года — тогда, как сообщала ASTRA, повреждения получил резервуар с бензином.
Это уже 16 нефтеобъект, атакованный на территории РФ за первые 2 месяца 2025 года. Так, ранее, как сообщала ASTRA, были атакованы:
2. В Кропоткине Краснодарского края — НПС «Кропоткинская»
3. В Тверской области — дважды НПС «Андреаполь»
4. В Нижегородской области — нефтехимический завод «Сибур-Кстово»
5. В Смоленской области — нефтебаза «Роснефти»
6. В Волгограде — дважды нефтезавод «Лукойла»
7. В Калужской области — НПЗ «Первый завод»
8. В Краснодарском крае — Ильский НПЗ, 9. Афипский НПЗ и 10. нефтеперерабатывающий завод ООО «Славянск-ЭКО»
11. В Саратове — нефтеперерабатывающий завод
12. В Ростовской области — нефтеперекачивающая станция АО «Транснефть-Приволга»
13. В Волгоградской области — ЛПДС Андреяновская
14. Нефтебаза в Каменске Ростовской области
15. В Рязани — НПЗ
16. В Орловской области — НПЗ в городе Ливны.