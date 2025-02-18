Эпохальное событие Виктор Андрусив

18.02.2025, 8:32

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Виктор Андрусив

Система начнет давать Трампу ответ.

Что происходит? Если вы не смотрели фильм «Ученик» о Трампе, то я вам прямо очень рекомендую. В этом фильме озвучены три его правила:

1. Мир – это беспорядок. Атакуй, атакуй, атакуй.

2. Ничего не признавай и все отрицай.

3. Никогда не признавай поражений.

Собственно сейчас именно это где-то и происходит. Он атакует по большому количеству фронтов и не дает отдохнуть. Суть этой стратегии состоит в том, что он смотрит, где «провалится», и на этом сконцентрируется. На самом деле в реальной практической плоскости успехи достаточно скромны и будут еще скромнее. Под его мощным натиском «система» как внутри США, так и снаружи – растерялась. Но в ближайшие месяцы это все начнет собираться воедино и давать Трампу серьезный ответ. Наконец, вот свежие примеры о Мексике и Канаде. Трамп достал шашку наголо, а по факту достиг только увеличения войск на границе против мигрантов. Европа долго запрягает, но надежно едет.

Относительно ситуации вокруг Украины. Все происходит так, как я и прогнозировал в декабре. Трамп надавит на Зеленского и Путина, чтобы организовать переговоры. Но на этих переговорах нет предложения, которое может устроить стороны. Вспомните, я писал, что к лету 2025 года он даже встречи на уровне каких-то представителей достигнет. Но по состоянию на сегодняшний день остаются абсолютно неразрешимые вопросы, на которые не пойдет ни Украина, ни Россия. Для нас – это вопрос гарантий безопасности в виде НАТО, ядерного оружия или чего-то другого. Для Путина это демилитаризация, устранение угрозы и признание завоеваний. Где здесь поле для компромисса сегодня – я не вижу от слова «совсем».

Несмотря на то, что «атака Трампа» вызывает серьезную растерянность и в наших головах действительно параллельно происходит эпохальная вещь: обсуждение наших ресурсов. Эпохальность состоит в том, что торговля между Украиной и США колебалась в рамках $1,5–2 млрд. Это практически ноль, полный мизер. Украина в экономическом плане для американцев была гораздо дальше, чем Африка. И вот впервые у них появился экономический интерес, а как известно, именно экономические интересы двигают американскую внешнюю политику. Нельзя получить от США какие-либо гарантии, пока сами американцы не будут видеть эту выгоду. Сейчас я не хочу обсуждать детали сделки, но сам факт, поверьте, эпохален.

Виктор Андрусив, Telegram

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