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Экстренный саммит в Париже: Макрон поговорил с Зеленским и Трампом

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  • 18.02.2025, 8:35
  • 3,786
Экстренный саммит в Париже: Макрон поговорил с Зеленским и Трампом
Эммануэль Макрон

Президент Франции предостерег от новых «минских соглашений».

Президент Франции Эммануэль Макрон после экстренного саммита с лидерами стран Евросоюза провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых сделал важное предостережение о прекращении огня в Украине. О проведенных разговорах лидер Франции написал на своей странице в соцсети X.

Макрон подчеркнул, что прочный и долговременный мир в Украине возможен лишь при условии прекращения агрессии со стороны России, а также обеспечения «сильных и надежных» гарантий безопасности для украинцев.

«В противном случае есть риск, что это прекращение огня закончится так же, как Минские соглашения», - подчеркнул он.

Макрон отметил, что для обеспечений гарантий безопасности нужна совместная работа европейцев, американцев и украинцев, «это ключевой момент».

Он также добавил, что европейцы должны больше инвестировать в свою безопасность и оборону.

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