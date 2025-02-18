Экстренный саммит в Париже: Макрон поговорил с Зеленским и Трампом

Экстренный саммит в Париже: Макрон поговорил с Зеленским и Трампом3
- 18.02.2025, 8:35
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Президент Франции предостерег от новых «минских соглашений».
Президент Франции Эммануэль Макрон после экстренного саммита с лидерами стран Евросоюза провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых сделал важное предостережение о прекращении огня в Украине. О проведенных разговорах лидер Франции написал на своей странице в соцсети X.
Макрон подчеркнул, что прочный и долговременный мир в Украине возможен лишь при условии прекращения агрессии со стороны России, а также обеспечения «сильных и надежных» гарантий безопасности для украинцев.
«В противном случае есть риск, что это прекращение огня закончится так же, как Минские соглашения», - подчеркнул он.
Макрон отметил, что для обеспечений гарантий безопасности нужна совместная работа европейцев, американцев и украинцев, «это ключевой момент».
Он также добавил, что европейцы должны больше инвестировать в свою безопасность и оборону.
After bringing together several European leaders, I have just spoken with President @realDonaldTrump and then with President @ZelenskyyUa.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 17, 2025
We seek a strong and lasting peace in Ukraine. To achieve this, Russia must end its aggression, and this must be accompanied by strong…