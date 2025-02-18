Не прячьте ваши денежки 2 Андрей Бронишевский

18.02.2025, 8:37

3,500

Лукашенко запретит бизнесу выводить деньги за границу.

Чужие деньги всегда не давали Александру Лукашенко покоя. Но в последнее время особенно. Потому что своих денег становится меньше, и значит снова пришло время заставить кого-нибудь поделиться. Иностранным инвесторам право свободно распоряжаться своими деньгами ограничили уже давно. Теперь, похоже, на очереди белорусский бизнес. На встрече с руководителями частных компаний в понедельник Лукашенко сказал, что деньги, которые заработаны в стране должны, в стране и оставаться. А мы предупреждали.

«Если хотите что-то купить за границей, ради бога, давайте выработаем систему, чтобы к вам никто не цеплялся. Но если вы прячете за границей деньги, заработанные здесь, мое отношение к вам какое должно быть?» — сказал Лукашенко.

И это, конечно, логично. В смысле взяться за деньги белорусского бизнеса. Потому что с иностранных инвесторов власти взяли уже столько, что взять с них больше нечего. В 2022 году власти ограничили право инвесторов из недружественных стран распоряжаться своей собственностью. В 2023 году запретили им выводить прибыль и дивиденды за границу. В 2024 году ввели новые ограничения.

Но ни денег, ни счастья от этого почему-то не добавилось. Прямые иностранные инвестиции в прошлом году сократились до 5,2 миллиарда долларов с 5,8 миллиарда годом ранее. Причем больше всего в этих инвестициях российских. Качеством которых белорусский премьер возмущался еще осенью прошлого года.

А в начале января возмущался уже Лукашенко. Тем, что иностранные инвесторы деньги в Беларусь не вкладывают, а, совсем наоборот, забирают. Правда, тогда выведенных денег насчитали всего на 50 миллионов рублей. Но потом прокуратура пересчитала и оказалось, что речь идет о сотнях миллионов долларов.

«У нас некоторые, особенно иностранные компании, здесь работают, люди корячатся (не только руководители), так, по-народному говоря, зарабатывают деньги, а руководители выводят за границу», — сказал Лукашенко.

После чего пообещал бизнесу самую жестокую поддержку. Правда, не уточнил, кого и как конкретно он собирается поддержать. То есть, вы мне помогите материально, а я научу вас как надо правильно жить.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com