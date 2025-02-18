Пенсионерку спасло от мошенников неумение хранить секреты 2 18.02.2025, 8:52

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Как работает сложная схема аферистов.

Женщине позвонили на домашний телефон якобы сотрудники «Энергонадзора». Они рассказали, что сейчас идет массовая замена счетчиков, которая стоит немалых денег. Но женщине повезло попасть на акцию по бесплатной замене оборудования. Это оказалось той уловкой, на которую доверчивая пенсионерка и попалась.

Чтобы принять участие в акции, нужно было только сообщить якобы «Энергонадзору» свои паспортные данные, что женщина и сделала.

Почти сразу после этого ей позвонил через мессенджер «сотрудник милиции» и сказал, что женщину обманули. Мол, на ее данные мошенники оформили кредиты и уже выводят деньги за границу.

После этого собеседник напугал пенсионерку уголовным делом и поинтересовался, есть ли у нее дома какие-то сбережения. А поскольку деньги у женщины нашлись, мужчина посоветовал их незамедлительно задекларировать, чтобы средства не конфисковали. Для этого нужно было пойти в банк и все положить на специальный счет.

К счастью, банк в это время уже не работал. Поэтому мошенники приказали держать эту историю в секрете и обратиться в банк в понедельник. Но взволнованная пенсионерка не выдержала и рассказала обо всем своей знакомой. Та же, поняв, что дело нечисто, убедила подругу обратиться в милицию.

Теперь следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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