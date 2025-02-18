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Как «солдаты удачи» воюют против Путина

  • 18.02.2025, 8:56
  • 4,118
Как «солдаты удачи» воюют против Путина

В украинской армии много колумбийцев, воевавших с марксистскими повстанцами.

В Украине воюют сотни иностранных военных. Среди этих «солдат удачи» – и колумбийцы, пишет The Wall Street Journal.

Издание рассказало о Джонни Пинилье, который защищает Украину от российской агрессии. Десять лет мужчина боролся с партизанами в джунглях своей страны, но те безумные бои показались ему «каникулами», по сравнению с тем, что он увидел в Украине, где ему пришлось бежать от огня российской артиллерии.

«Я не имел никакого представления, выживу я или погибну», – вспоминает 40-летний мужчина.

Трудностей добавил не только чужой язык, но и незнакомый алфавит, и минусовая температура, которая резко контрастировала с привычной для мужчины тропической жарой. Однако сам он говорит, что не видит альтернативы жизни в бою:

«Война – это единственная профессия, которую я знаю».

Такие бойцы, как Джонни Пинилья, являются частью растущего рынка ветеранов из бедных стран, которые ищут заработка. Большинство из них преследуют наркоторговцев и торговцев людьми.

По данным, которые озвучивает Украина, 20 000 иностранных солдат присоединились к ее рядам. Речь идет о людях с Кавказа и даже с Индийского субконтинента, Восточной Азии и Южной Америки.

Среди военных, которые защищают Украину есть и аргентинцы, которые когда-то служили на Гаити, бразильцы, которые боролись с наркоторговцами, алжирцы и кенийцы, которые воевали против Аль-Каиды в Африке. В подразделении Пинильи в октябре 2022 года погиб ветеран тайваньской армии, которая сейчас тоже оказалась перед угрозой вторжения со стороны Китая.

«Некоторые наемники – адреналиновые наркоманы. Другими руководит намек на идеализм. Пинилья сказал, что он и многие его товарищи хотят поддержать «страну, которая действительно нуждается в помощи» против России. Если бы наемникам нужны были только деньги, сказал он, «они бы поехали в Мексику» и присоединились к наркокартелям», – говорится в материале.

Пинилья 12 лет воевал в колумбийских джунглях против марксистских повстанцев. В 2014 году он уволился из армии и попытался присоединиться к другим колумбийцам, которые подавали заявки на новую должность наемника. Пройдя первый отбор, он провел три месяца тренировок, прежде чем некоторые мужчины в группе подкупили врача, чтобы пройти медицинский осмотр. По словам Пинильи, вербовщик узнал об этом и отказал им всем. Почти десять лет он «перебивался», работая охранником богатых бизнесменов.

Но мужчина продолжал искать работу за рубежом. В середине 2023 года, прокручивая группу колумбийских ветеранов в WhatsApp, он увидел предложение о работе: украинская армия набирала опытных бойцов на 3300 долларов США в месяц за участие в боевых действиях, по сравнению с 500 долларами для колумбийского офицера. Поэтому он решил поехать.

В Украине мужчина командует разведывательным подразделением из 30 человек. К иностранцам также приставили переводчика, хотя много общения происходило с помощью приложений на смартфонах.

Но колумбийцы воюют не только на стороне Украины. Однажды командир сказал Джонни Пинилье, что, согласно перехватам, его подразделение может столкнуться с другими колумбийцами, воюющими за РФ. Когда его спросили, как он поступит, Пинилья ответил, что его люди будут сражаться с ними, поскольку каждый, кто становится на сторону России, является врагом, «независимо от того, из нашей страны он или нет».

С начала полномасштабного вторжения в Украину, защищать украинский народ от российской агрессии приехали сотни граждан из разных уголков мира. Были добровольцы как из США, так и из Тайвани, Бразилии или даже Южной Кореи (а там за это предусмотрено суровое наказание).

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