«К черту сделку»: воюющие в Украине американские добровольцы обратились к Трампу 2 18.02.2025, 9:25

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Фото: Bumble Dee / Alamy Stock Photo

Военные считают, что уступки президента США являются пренебрежением к их жертвам.

Американские добровольцы, которые воюют вместе с Вооруженными силами Украины, резко высказались относительно мирных инициатив президента США Дональда Трампа в переговорах с правителем РФ Владимиром Путиным. Бойцы отмечают, что будущее Украины не может быть «бизнес-соглашением», пишет The Telegraph.

После создания президентом Владимиром Зеленским Международного легиона сотни бывших военнослужащих США в течение последних трех лет присоединились к борьбе на стороне Украины.

Многие из них отреагировали с возмущением на недавние сообщения о частном телефонном разговоре Трампа с Путиным. По некоторым данным, в нем он якобы исключил возможность вступления Украины в НАТО и фактически признал право России удерживать временно оккупированные украинские территории.

«К черту Трампа и его долбаное якобы мирное соглашение», - заявил Райан О’Лири, ветеран войны в Ираке и командир одного из крупнейших добровольческих подразделений иностранцев в Украине Chosen Company.

Он подчеркнул:

«Любое мирное соглашение в конечном итоге зависит только от украинцев, которые должны быть привлечены непосредственно к переговорам. Ни Трамп, ни его администрация не должны влиять на то, чем закончится война. Это должны сказать только солдаты и украинский народ, а не какой-то осел и члены его кабинета, которые сидят за своими белыми огороженными домами на поле для гольфа».

Среди западных военных добровольцев в Украине, вероятно, больше всего бывших американских солдат. За время войны по меньшей мере 50 из них погибли в боях, а многие другие вернулись домой с тяжелыми ранениями.

Ветераны считают, что уступки Трампа являются пренебрежением к их жертвам, а также жертвам их украинских собратьев, что отражается в их прямых и эмоциональных высказываниях.

Одним из самых преданных американских сторонников Украины является Алекс Друке, ветеран Ирака из Алабамы, который во время своей первой волонтерской миссии в Украине в июне 2022 года попал в плен к российским военным.

Он провел в плену почти четыре месяца, подвергшись избиению, пыткам электрическим током и угрозам казни как наемника.

Выражая свои опасения относительно возможных уступок Трампа, Друке заявил:

«Я боюсь, что он потребует многих уступок от Украины, но не потребует никаких от России, и не будет никаких гарантий безопасности, чтобы остановить Путина перевооружиться и снова вторгнуться».

Он также добавил: «Мой совет Украине - бороться до последней женщины и ребенка, потому что Путин все равно сотрет Украину с карты мира. Я говорю это, даже если мне придется вернуться и бороться самому».

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