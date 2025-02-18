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А упала, Б пропала

  • Марина Михайлова
  • 18.02.2025, 9:46
  • 2,470
А упала, Б пропала

Куда «прозорливым» белорусским властям теперь девать энергию с Островецкой АЭС.

Белорусская пропаганда убеждает, что «страны Балтии становятся задворками Евросоюза». Бюджеты, мол, сверстаны по принципу затягивания поясов, образование, наука, социальная сфера финансируются по остаточному принципу. И небольшие государства неспособны без дотаций извне осуществить «элементарное строительство транспортной и другой инфраструктуры».

Что ж, напомним тот факт, что и в Беларуси многие дороги, а также социальные объекты и инфраструктура в регионах, на секундочку, также финансировались за счет Евросоюза. У белорусских властей, кроме перекладывания асфальта на трассе М1, зачастую до периферии «руки не доходили».

Программы, финансируемые Европейским инструментом партнерства и соседства (ENPI), действовали даже несмотря на политические разногласия Минска и Брюсселя. Также страна получала сотни миллионов евро технической помощи от ЕС по программе ТАСИС, от чего выигрывал туризм, пограничная инфраструктура, образование и социальная сфера, энергетика, экология, гражданское общество — но и республиканские и местные органы власти.

Теперь о большинстве этих проектов приходится говорить в прошедшем времени, а пропаганде только и остается, что гордиться «мегапроектом» атомной станции под Островцом.

Хотя на самом деле, БелАЭС простаивает едва ли не чаще, чем работает, профита в виде дешевой электроэнергии белорусы не получили, а страна должна кредитору — РФ — $5,36 миллиарда. И главное — расчет на то, что электричество будет вовсю покупать Литва, с треском провалился.

Потому что Литва, равно как и Латвия и Эстония, больше десяти лет работала над тем, чтобы выйти из постсоветской энергетической системы и не зависеть ни от ценового, ни от политического шантажа России в этой сфере. По подсчетам экспертов, с 2007 года в реализацию проекта было вложено около €1,6 миллиарда, причем 75% этой суммы — деньги Евросоюза.

С 9 февраля 2025 года в энергетическом кольце БРЭЛЛ, что называется, «А упала, Б пропала», остались только БР: Беларусь и Россия.

Пророссийские медиа и блогеры немедленно начали уверять, что решение стран Балтии о выходе из него — «энергетическая авантюра», которая будет им слишком дорого стоить, грозит коллапсом, ростом тарифов и так далее.

«Стоимость электроэнергии в странах Балтии после выхода из энергокольца резко возросла», — пугает своих читателей государственное информагентство БЕЛТА, предрекая «стагнацию местной промышленности и дальнейшее обнищание населения».

Но так ли это?

Во-первых, все три страны не импортируют электроэнергию из Беларуси и России уже несколько лет — с весны 2022 года. И, как мы видим, заводы не остановились, фермеры не разорились, жильцы многоквартирных домов не замерзли и не сидят в темноте. А электричество, в частности, в Литве, подорожало… на 1-1,5 евроцента за киловатт.

В Латвии и Эстонии максимальный рост цены за год ожидается до 5%.

При этом, благодаря масштабной модернизации энергетической системы, по данным концерна Latvenergo, уже в 2024 году Латвия обеспечила 84,6% своего потребления за счет местного производства — остальное закупала, в частности, в Финляндии. До 2030 года планируется построить новую линию электропередач с Польшей Harmony Link.

Эстония, производя энергию из ветра, солнца, воды из биомассы, в прошлом году покрывала собственные потребности почти на две трети — а при благоприятных погодных условиях на бирже все чаще действуют нулевые или отрицательные цены на электроэнергию.

Литовские электростанции обеспечивают от 70 до 75% потребления. Причем в последние годы все более эффективными становятся ветряные станции, которые вырабатывают больше энергии (в январе-2025, по данным Litgrid, выработка электричества превышала потребление, а средние цены снижались) и уменьшают зависимость страны от импорта.

«Одним из методов дезинформации, который используют создатели видеороликов в соцсетях, является подача устаревших на несколько лет данных и манипуляция фактами. Именно так действуют российские пропагандисты и эксперты, когда сообщают о том, что Литва зависит от импорта электроэнергии», — резюмируют журналисты DELFI.

В действительности же страны Балтии нивелировали зависимость от России, получили доступ к европейскому энергетическому рынку и могут выбрать поставщиков дешевле, надежнее и так далее. Кроме того, при поддержке ЕС активно работают над развитием «зеленой» энергетики из возобновляемых источников (ВИЭ).

В целом в Евросоюзе в 2024 году солнечная энергетика по востребованности обогнала угольную, а спрос на газ снижается пятый год подряд. Доля ВИЭ выросла до рекордных 47%. И все это, увы и ах российским и белорусским пропагандистам, ведет к стабилизации, а то и уменьшению цен на электричество — но никак не к их росту, массовым протестам населения и «стагнации местной промышленности».

А вот куда «прозорливым» белорусским властям теперь девать энергию с Островецкой АЭС (которая при самом благоприятном раскладе, по расчетам экономистов, окупилась бы не раньше, чем через 60 лет), — вопрос со звездочкой.

Марина Михайлова, «Салiдарнасць»

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