Лукашенко — наследник Шарикова Telegram-канал «Ник и Майк»

18.02.2025, 9:55

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Что ждет белорусский бизнес.

«Совещание» с «бизнесом» в других условиях могло бы выглядеть как шаг навстречу предпринимателям.

Однако все вообще не так. Только за последнее время хунта практически уничтожила ИП в Беларуси. Выгнала из страны и национализировала часть «недружественного» бизнеса. Над остальными висит дамоклов мечи отъёма собственности и запрет на вывод своего капитала за рубеж. В процессе работы изменения, которые введут исполкомовцев хунты в правление частных предприятий, что гораздо веселее «золотой акции» в свое время.

Про регулярные посадки бизнесменов и их выход за выкуп можно даже не писать. Этот конвейер не останавливается ни на минуту.

В общем, суть проста – очень нужны деньги. И действительно частный сектор уравняют с государственным. Но не госпредприятиям дадут больше свободы. В лучших традициях Шарикова хунта будет забирать остатки автономии даже у своих.

Ещё одна цель этого мероприятия – сплотить прикорытный бизнес. Все участники сходки – наилучшие кандидаты на попадание в санкционные списки, если ещё не там. Лукашенко специально засвечивает остатки бизнеса, чтобы и эти не разбежались.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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