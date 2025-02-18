Лукашенко — наследник Шарикова
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 18.02.2025, 9:55
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Что ждет белорусский бизнес.
«Совещание» с «бизнесом» в других условиях могло бы выглядеть как шаг навстречу предпринимателям.
Однако все вообще не так. Только за последнее время хунта практически уничтожила ИП в Беларуси. Выгнала из страны и национализировала часть «недружественного» бизнеса. Над остальными висит дамоклов мечи отъёма собственности и запрет на вывод своего капитала за рубеж. В процессе работы изменения, которые введут исполкомовцев хунты в правление частных предприятий, что гораздо веселее «золотой акции» в свое время.
Про регулярные посадки бизнесменов и их выход за выкуп можно даже не писать. Этот конвейер не останавливается ни на минуту.
В общем, суть проста – очень нужны деньги. И действительно частный сектор уравняют с государственным. Но не госпредприятиям дадут больше свободы. В лучших традициях Шарикова хунта будет забирать остатки автономии даже у своих.
Ещё одна цель этого мероприятия – сплотить прикорытный бизнес. Все участники сходки – наилучшие кандидаты на попадание в санкционные списки, если ещё не там. Лукашенко специально засвечивает остатки бизнеса, чтобы и эти не разбежались.
Telegram-канал «Ник и Майк»