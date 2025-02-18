Угольный коллапс России Эль Мюрид

18.02.2025, 10:12

Эль Мюрид

Дела в российской угольной отрасли находятся в крутейшем пике.

Падения показателей практически по всем угольным предприятиям, утрата прежних рынков, сброс за бесценок продукции на новые рынки, изменившаяся логистика, которая вводит в коллапс железную дорогу, да вдобавок удлинившиеся транспортные плечи создали перманентный кризис с подвижным составом, которого теперь на одних направлениях просто не хватает, вторые - забиты вагонами, которые некуда девать. В общем, коллапс.

Будь у страны национальное правительство, оно бы могло рассмотреть план, в чем-то повторяющий план Тэтчер, которая тоже столкнулась с катастрофой в английской угольной отрасли и решила проблему жестко - закрыла её. Правда, проект не был доведен до логического конца, поэтому бывшие угольные регионы Великобритании и сейчас в тяжелой депрессии.

Но у нас даже о постановке вопроса говорить смысла нет, у руля страны сегодня просто собирающая дань Орда, она будет рвать, пока капает хоть доллар. Потом всё просто бросят.

Тем не менее, парадокс ситуации в том, что проект закрытия одной отрасли может стать источником развития целого ряда других и запустить их развитие на уровне полной пересборки.

У нас сегодня такая же весьма катастрофическая ситуация, к примеру, с газовой отраслью и, насколько можно судить, неразрешимая. Режим профукал трехсотлетние усилия страны и отдал просто так европейский рынок. Совсем отдал и забесплатно. Соответственно, перед огромным газовым хозяйством страны встал аналогичный угольному вопрос - куда девать газ? Нормальный руководитель страны ответ и так знает - в себя. В свою страну, а куда же еще?

Закрытие угольных регионов и угольной отрасли (точнее, очень серьезное ее сокращение за исключением специальных сортов угля - металлургических и иных) с национализацией буквально единичных оставшихся, наиболее рентабельных и технологически развитых создаст тот самый рынок для других энергетических решений - газа, ВИЭ, гидроэнергетики, термальной, да любой на любом местном ресурсе. Что запустит строительство новой инфраструктуры, потребуется тянуть трубы, разводить их по потребителям, строить все сопутствующие предприятия и так далее. Это огромные заказы трубопрокатчикам, металлургам, строителям, машиностроителям. В этой области найдется работа для сотен тысяч лишившихся работы шахтеров, которых, конечно, нужно будет переучивать и перепрофилировать, а значит - толчок в сфере специального образования.

Иначе говоря, грамотно проведенное закрытие одной отрасли может перезапустить практически все остальные промышленные отрасли не только на макрорегиональном, а на всем федеральном уровнях. Опять же - это проект высочайшего уровня, на котором можно будет создавать управленческие цепочки и социальные лифты, которых катастрофически нет в стране.

Возникает простой вопрос - будет ли нынешняя власть заниматься этим, когда у нее три сарая в глухих украинских черноземах еще не разрушены в щебень и пепел? Конечно, нет. У власти впереди славные победы со взятием Таллинна-Риги, потом - Варшавы и Берлина. Нужно помыть сапоги в Ла-Манше и Бискайском заливе. Какое развитие, от чем вы?

Эль Мюрид, Telegram

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