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Гомельчане услышали звук российского «Шахеда»

  • 18.02.2025, 10:20
Гомельчане услышали звук российского «Шахеда»
Коллаж: Charter97.org

Включение оповещения об опасности на территории Беларуси не зафиксировано.

В небе над Гомелем зафиксировали пролет летательного объекта, сопровождаемый громким звуком «как у мопеда», пишет «Флагшток».

Сообщения о пролете поступали из разных частей города в 00:45-00:50.

Нарушение воздушного пространства было зафиксированы украинскими мониторинговыми группами «Украинский Енот» и «Рында Мониторит» во время массированной российской атаки территории Украины ударными БпЛА ночью 17 февраля. 

Включение оповещения об опасности на территории Беларуси не зафиксировано.

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