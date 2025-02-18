Гомельчане услышали звук российского «Шахеда»
- 18.02.2025, 10:20
Включение оповещения об опасности на территории Беларуси не зафиксировано.
В небе над Гомелем зафиксировали пролет летательного объекта, сопровождаемый громким звуком «как у мопеда», пишет «Флагшток».
Сообщения о пролете поступали из разных частей города в 00:45-00:50.
Нарушение воздушного пространства было зафиксированы украинскими мониторинговыми группами «Украинский Енот» и «Рында Мониторит» во время массированной российской атаки территории Украины ударными БпЛА ночью 17 февраля.
Включение оповещения об опасности на территории Беларуси не зафиксировано.