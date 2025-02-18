Стартовали переговоры России и США в Саудовской Аравии 19 18.02.2025, 10:49

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Назван состав делегаций.

Делегации России и США начали переговоры в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Российскую сторону представляют помощник Путина Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в переговорах участвует глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Американскую сторону представляют госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

На переговорах также участвует Саудовская Авария — глава МИД Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

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