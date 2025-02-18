закрыть
18 февраля 2025, вторник, 12:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В той же Турции есть сауна»

6
  • 18.02.2025, 10:56
  • 2,340
«В той же Турции есть сауна»

Белорусские футболисты расстроились отсутствием зарубежных сборов.

В нынешнее межсезонье белорусские клубы снова готовятся к предстоящему чемпионату страны на родине. Хотя минимум две команды хотели отправиться в Турцию и на Кипр. Игроки и один из руководителей федерации футбола (АБФФ) этим недовольны, пишет «Зеркало».

«Не хватает сборов за границей. Каждый день проводим по две тренировки и в этой предсезонной подготовке не хватает восстановления. В той же Турции есть сауна, а здесь (команда готовится в Могилеве. — Прим. ред.), в такой мороз… Конечно, это намного тяжелее», — рассказал 18 февраля игрок минского «Динамо» Владислав Калинин.

С ним согласен и одноклубник Карен Варданян.

«Если бы была возможность выехать за границу и провести сборы, то все были бы только рады. Могилев — это лучшее, что есть сейчас», — заявил он 17 февраля.

Полузащитник «МЛ Витебск» Алексей Носко тоже расстроился из-за запрета на выезд (интервью с футболистом было опубликовано 11 февраля):

— Объяснили, что, мол, из-за того, чтобы у всех участников Высшей лиги были равные условия для подготовки к сезону [не пустили на Кипр]. Но кто нам правду скажет? А так, все надеялись на это. Все уже готово к этому было — визы, другие документы.

По словам Носко, сам он, играя перед этим за клубы из Узбекистана, регулярно готовился к сезону в Турции.

Судя по всему, первый заместитель председателя АБФФ Андрей Василевич хорошо понимает настроение футболистов.

«Те условия, в которых клубам приходится проводить товарищеские матчи… С одной стороны, никто не жалуется, но с другой, когда на градуснике -10 на искусственном поле, то это не прибавляет спортсменам здоровья. Конечно, характер закаляется, но подчеркну, что здоровье здесь сложно находить. Даже при такой температуре активно дышать… Наш вид спорта все-таки не зимний, и мы не тренируемся на снежных высокогорьях…», — сказал функционер 17 февраля.

В последнем предложении Василевич явно намекает на белорусских биатлонистов, которые недавно готовились в Армении.

Напомним, в конце января этого года, по информации «Трибуны», жодинское «Торпедо-БЕЛАЗ» дважды пыталось получить разрешение на проведение сборов в Турции. Но клуб получил отказ от министра спорта Сергея Ковальчука. Кроме того, министр запретил выезд на Кипр «МЛ Витебску», хотя первоначально был не против. В результате командам пришлось остаться и готовиться к сезону дома.

Футбольным клубам из Беларуси по распоряжению Минспорта не разрешают заграничные сборы с зимы 2022 года.

«О том, что практику затратных выездов на курорты пора кардинально менять, мы начали вести речь несколько лет назад. Для многих эта тема весьма болезненная. В первую очередь для тех, кто привык хорошо зарабатывать и не иметь спроса за итоговый результат. Много лет футбольные клубы, получая хорошую господдержку, просто проедали ее, тратя огромные средства на зарплаты и те самые сборы, организуя их по два‑три раза за зиму», — говорил Ковальчук в январе 2022 года.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип