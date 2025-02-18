«В той же Турции есть сауна» 6 18.02.2025, 10:56

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Белорусские футболисты расстроились отсутствием зарубежных сборов.

В нынешнее межсезонье белорусские клубы снова готовятся к предстоящему чемпионату страны на родине. Хотя минимум две команды хотели отправиться в Турцию и на Кипр. Игроки и один из руководителей федерации футбола (АБФФ) этим недовольны, пишет «Зеркало».

«Не хватает сборов за границей. Каждый день проводим по две тренировки и в этой предсезонной подготовке не хватает восстановления. В той же Турции есть сауна, а здесь (команда готовится в Могилеве. — Прим. ред.), в такой мороз… Конечно, это намного тяжелее», — рассказал 18 февраля игрок минского «Динамо» Владислав Калинин.

С ним согласен и одноклубник Карен Варданян.

«Если бы была возможность выехать за границу и провести сборы, то все были бы только рады. Могилев — это лучшее, что есть сейчас», — заявил он 17 февраля.

Полузащитник «МЛ Витебск» Алексей Носко тоже расстроился из-за запрета на выезд (интервью с футболистом было опубликовано 11 февраля):

— Объяснили, что, мол, из-за того, чтобы у всех участников Высшей лиги были равные условия для подготовки к сезону [не пустили на Кипр]. Но кто нам правду скажет? А так, все надеялись на это. Все уже готово к этому было — визы, другие документы.

По словам Носко, сам он, играя перед этим за клубы из Узбекистана, регулярно готовился к сезону в Турции.

Судя по всему, первый заместитель председателя АБФФ Андрей Василевич хорошо понимает настроение футболистов.

«Те условия, в которых клубам приходится проводить товарищеские матчи… С одной стороны, никто не жалуется, но с другой, когда на градуснике -10 на искусственном поле, то это не прибавляет спортсменам здоровья. Конечно, характер закаляется, но подчеркну, что здоровье здесь сложно находить. Даже при такой температуре активно дышать… Наш вид спорта все-таки не зимний, и мы не тренируемся на снежных высокогорьях…», — сказал функционер 17 февраля.

В последнем предложении Василевич явно намекает на белорусских биатлонистов, которые недавно готовились в Армении.

Напомним, в конце января этого года, по информации «Трибуны», жодинское «Торпедо-БЕЛАЗ» дважды пыталось получить разрешение на проведение сборов в Турции. Но клуб получил отказ от министра спорта Сергея Ковальчука. Кроме того, министр запретил выезд на Кипр «МЛ Витебску», хотя первоначально был не против. В результате командам пришлось остаться и готовиться к сезону дома.

Футбольным клубам из Беларуси по распоряжению Минспорта не разрешают заграничные сборы с зимы 2022 года.

«О том, что практику затратных выездов на курорты пора кардинально менять, мы начали вести речь несколько лет назад. Для многих эта тема весьма болезненная. В первую очередь для тех, кто привык хорошо зарабатывать и не иметь спроса за итоговый результат. Много лет футбольные клубы, получая хорошую господдержку, просто проедали ее, тратя огромные средства на зарплаты и те самые сборы, организуя их по два‑три раза за зиму», — говорил Ковальчук в январе 2022 года.

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