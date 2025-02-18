На грани безумия

На грани безумия5
- Денис Ярославский
- 18.02.2025, 10:58
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Мы стоим на пороге смены эпох.
Мюнхенская конференция по безопасности стала настоящим холодным душем для Европы. Приехавший на нее американский истеблишмент в лице Джей Д. Вэнса в духе Трампа отчитал европейских лидеров, словно провинившихся школьников, и дал им жесткое и недвусмысленное понимание суровой реальности: у США есть более важные приоритеты, чем роль няньки для этой части континента. Война в Украине — это проблема Европы, и либо платите больше, как это сделала Польша, либо решайте ее сами.
Нравится нам это или нет, но Трамп действует жестко, и я не исключаю его готовности вывести американский контингент из Европы, перебросив ресурсы в тихоокеанский регион, где США укрепляют позиции перед предстоящим противостоянием с Китаем.
Понимаю, почему Трамп взял шесть месяцев на рекогносцировку: за это время ситуация на поле боя может ухудшиться, люди устанут и заставить их принять его условия будет проще.
Принцип его действий мне понятен: повышай ставки до предела, граничащего с безумием, и жди, пока оппонент согласится на более мягкие условия, к которым ты был готов изначально. «Принцип задней двери» Трамп довел до совершенства, отрабатывая его тысячи раз в искусстве переговоров.
Что делать нам, осознавая это? Считаю, что этот холодный душ должен протрезвить Европу. Сегодня она неоднородна и слаба, у нее нет лидера, способного защитить, объединить и по-настоящему сплотить ее перед грядущими вызовами.
Украина может стать таким лидером. Мы способны научить европейскую армию воевать и сделать ее сильнее.
Да, мы истощены и нуждаемся в финансовой поддержке Европы. Но мы сильны духом и прошли ад, который нас закалил. Мы можем стать ядром, вокруг которого сформируется новая, четвертая сила, не уступающая США, Китаю и России.
Если Европа этого не осознает — проиграют все. Мы стоим на пороге смены эпох. Старый мир рухнул, новый еще не создан. Прежней архитектуры безопасности больше не будет.
Денис Ярославский, «Фейсбук»