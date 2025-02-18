Минчанка вылила уксус на голову неверному мужу 14 18.02.2025, 11:11

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иллюстративное фото

Теперь она не может выехать из страны.

Инцидент произошел после того, как женщина вернулась домой с внучкой из туристической поездки и застала своего супруга с любовницей в гостиной. Подробности сообщает издание «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-конференцию прокуратуры Партизанского района.

Эмоции обманутой женщины взяли верх. Не раздумывая, она схватила бутылку с уксусом, стоявшую на кухне, и вылила ее содержимое на голову мужа. Мужчина покинул дом, но вскоре вернулся с милицией. В результате медосвидетельствования было установлено, что его лицо и тело были поражены ожогами общей площадью около 11%. Женщина была задержана, и уголовное дело передали в суд.

В отношении 63-летней женщины из Минска возбуждено уголовное дело по обвинению в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения. Ранее она проблем с законом не имела. Обвиняемая работает обычной уборщицей в государственном учреждении.

Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с возможным наложением штрафа. Женщина полностью признала свою вину, раскаявшись в содеянном. Пока что в качестве меры пресечения ей была назначена подписка о невыезде.

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