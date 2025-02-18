FT: Путина можно заставить отказаться от ряда своих требований 18.02.2025, 11:20

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Эксперты поделились прогнозами по переговорному процессу.

Сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоится встреча российской и американской делегации впервые с 2022 года. Накануне Путин дал понять, что он не пойдет на компромисс в своих геополитических амбициях.

Киев и Брюссель обеспокоены тем фактом, что Трамп займет позицию Путина, корда будет решаться вопрос регулировки конфликта в Украине, пишет Financial Times.

Еще до начала самих переговоров в США дали понять, что Украине нет места в НАТО, как и то, что Киеву не удастся вернуть под свой контроль ранее утраченные территории.

Такая позиция Вашингтона может только усилить уверенность Путина в своей позиции. Экс-глава МИД РФ Андрей Козырев уверен, что геополитические амбиции Путина не изменились: внести раздор между США и ЕС, рассорить членов НАТО и подчинить себе всю Восточную Европу.

Путин боится, что Украина может еще ближе приблизиться к Западу, что сделает страну сильнее и Кремлю будет сложно вторгнуться в страну во второй раз.

Со слов российского политолога Андрея Колесникова, главный подход Путина – разделить между РФ и США сферы влияния в мире. Путину лучше холодная война и новый железный занавес, чтобы без проблем держать свой народ на коротком поводке, а для этой цели нет нужды даже начинать настоящую войну.

Сотрудница Евразийского центра Carnegie Russia в Берлине Екатерина Шульман уверена, что Путина можно заставить отказаться от ряда своих требований, но при условии указания на полный пересмотр международного порядка безопасности.

Если Путину удастся доказать, что РФ все же есть место среди великих стран мира и если ему удастся заставить отменить санкции, то вопрос территориальный, а с ним и военный отойдут сразу же на второй план.

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