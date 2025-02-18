«Действия властей напоминают анекдот» 7 18.02.2025, 11:24

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В белорусской экономике — повальная коррупция и бесхозяйственность.

Витебские чиновники провели пресс-конференцию с весьма спорным названием «Качество как национальный бренд». Они самоуверенно заявили, что область заняла второе место в стране по социально-экономическому развитию, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Власти скромно умолчали, что кредиторская задолженность выросла за год на 12,5% до 7,487 млрд. рублей. Рентабельность просто ужасает. В мае 23-го рентабельность реализованной продукции была 8,3%, 24-го – 1,9%, в январе 25-го – 0,9%. Рентабельность продаж за этот период снизилась с 6,8% до 0,8%.

Прибыльность работы при агрохунте напоминает анекдот о бульоне от варки яиц. Но белорусские реалии вызывают не смех, а печаль и отчаяние.

К падению рентабельности привели повальная коррупция, бесхозяйственность, налоговый гнет, который усиливается по часам. В ручном режиме управляет этим хаосом лично Лукашенко, «величайший экономист всех времен и народов».

Под его «гениальным» руководством белорусские НПЗ уже работают в убыток, загоняя экономику страны в тупик. Хотя недавно оба завода были одними из главных кормильцев страны. Их убыточность – это результат очередных гигантских распилов режима и попытки угодить кремлевскому хозяину.

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