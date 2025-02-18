В Беларуси усилятся морозы

В Беларуси усилятся морозы1
- 18.02.2025, 11:29
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Прогноз погоды на три дня.
В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды рассказали о погоде на ближайшие три дня.
Днем во вторник, 18 февраля, почти по всей Беларуси возможен кратковременный снег (ночью только на севере). Синоптики предупреждают о слабом тумане местами и гололедице на отдельных участках дорог.
В ночные часы температура воздуха составит от -6 до -12 градусов (при прояснениях — до -17, в Минске — 8-10 мороза), в дневные часы — от -1 до -7 (в столице — от -3 до -5).
В среду почти по всей Беларуси пройдет кратковременный снег. Ночью будет 5-12 мороза (при прояснениях-до -15), днем — от -1 до -7 (по западу — до +1 градуса). В четверг преимущественно без осадков. В ночные часы при прояснениях температура воздуха может составить до -18, днем — от 0 до -7.