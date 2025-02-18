В Беларуси усилятся морозы 1 18.02.2025, 11:29

2,742

Прогноз погоды на три дня.

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды рассказали о погоде на ближайшие три дня.

Днем во вторник, 18 февраля, почти по всей Беларуси возможен кратковременный снег (ночью только на севере). Синоптики предупреждают о слабом тумане местами и гололедице на отдельных участках дорог.

В ночные часы температура воздуха составит от -6 до -12 градусов (при прояснениях — до -17, в Минске — 8-10 мороза), в дневные часы — от -1 до -7 (в столице — от -3 до -5).

В среду почти по всей Беларуси пройдет кратковременный снег. Ночью будет 5-12 мороза (при прояснениях-до -15), днем — от -1 до -7 (по западу — до +1 градуса). В четверг преимущественно без осадков. В ночные часы при прояснениях температура воздуха может составить до -18, днем — от 0 до -7.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com