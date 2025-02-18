Россия расторгла договор с Украиной о безопасности в Азовском море 1 18.02.2025, 11:28

1,302

Договор был подписан в 2012 году.

Россия вышла из соглашения с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Распоряжение об этом за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина появилось накануне на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с п. 1 ст. 37 Федерального закона „O международных договорах Российской Федерации“ прекратить действие соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, подписанного в Москве 20 марта 2012 года», — сказано в документе.

Также власти поручили министерству иностранных дел РФ уведомить о принятом решении украинскую сторону.

Речь идет о соглашении, которое было подписано Россией и Украиной в 2012 году. Стороны обязывались в том числе обеспечивать обмен данными автоматических идентификационных систем для контроля за судоходством в регионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com