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Россия расторгла договор с Украиной о безопасности в Азовском море

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  • 18.02.2025, 11:28
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Россия расторгла договор с Украиной о безопасности в Азовском море

Договор был подписан в 2012 году.

Россия вышла из соглашения с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Распоряжение об этом за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина появилось накануне на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с п. 1 ст. 37 Федерального закона „O международных договорах Российской Федерации“ прекратить действие соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, подписанного в Москве 20 марта 2012 года», — сказано в документе.

Также власти поручили министерству иностранных дел РФ уведомить о принятом решении украинскую сторону.

Речь идет о соглашении, которое было подписано Россией и Украиной в 2012 году. Стороны обязывались в том числе обеспечивать обмен данными автоматических идентификационных систем для контроля за судоходством в регионе.

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