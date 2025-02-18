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Журналист Игорь Кaрней похудел за решеткой на 15 килограмм

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  • 18.02.2025, 11:45
Журналист Игорь Кaрней похудел за решеткой на 15 килограмм
Игорь Карней

У политзаключенного появились проблемы с сердцем.

Осужденный на 3 года и 10 месяцев колонии 57-летний журналист Игорь Карней похудел в заключении на 15 килограмм, кроме того, у него появились проблемы с сердцем, пишет «Радыё Свабода».

Журналист отбывал срок в шкловской ИК-17, в декабре 2024 года некоторое время находился в СИЗО КГБ в Минске и в могилевском следственном изоляторе. В Минске Игорю Карнею удалось попасть к доктору, тот подтвердил, что у него «не очень ровный» сердечный ритм и выписал ему валерьянку.

По информации источников издания, Карней не жалуется на условия в заключении, много читает. Телефонной связи с ним нет, но письма доходят.

Недавно одно из них получили дочери журналиста, находящиеся сейчас за границей (у Игоря их четыре). «Радыё Свабода» приводит его фрагмент :

«Дарагія дачушкі! Самае вялікае маё жаданьне вельмі простае: каб вас у самастойным жыцьці любілі, цанілі і паважалі — гэтак жа, як мы з мамай. Спадзяюся, што так і будзе, бо вы заслужылі толькі ўзьнёслага стаўленьня — прыгожыя, таленавітыя, спагадлівыя. Я, у сваю чаргу, за сваю „камандзіроўку“ па розных установах шматразова пераканаўся, што такой дружнай вялікай сям’ёй няма каму і пахваліцца. Так што ўжо на гэтым этапе ня будзе перабольшваньнем адрапартаваць пра посьпех нашай агульнай місіі, хоць для вас, безумоўна, усё самае цікавае і насычанае яшчэ наперадзе. Удачы і асалоды на ўсім шляху».

В марте 2022 года Игоря Кaрнея осудили на 3 года колонии по статье об участии в «экстремистском формировании» (часть 3 статьи 361-1 УК). Позже суд добавил ему еще 10 месяцев колонии по статье о злостном неповиновении администрации колонии (статья 411 УК).

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